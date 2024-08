Una empresa de Alemania premiará a sus medallistas olímpicos en Los Ángeles 2028

Las medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán más gratificantes económicamente que antes para los deportistas alemanes, ya que la cadena de droguerías Rossmann ha anunciado este miércoles que quiere darles un premio adicional. Estos premios se sumarían a las primas previstas por la Stiftung Deutsche Sporthilfe, fundación alemana de promoción del deporte. Por un primer puesto en los JJ.OO. se entregarán 20.000 euros; por un segundo lugar, 15.000 euros; y por una tercera posición, 10.000 euros. Las cantidades se basan en los pagos ya previstos por Deutsche Sporthilfe, pero con una diferencia. "Si ganan dos medallas, ¡también recibirán la prima dos veces! Los equipos recibirán una cantidad global de 100.000 euros por medalla", anunció la propia empresa Rossmann. "El deporte de alto nivel tiene que merecer la pena y no solo el Gobierno tiene que apoyarlo, ¡también nosotros como sociedad! Espero que no solo podamos crear un incentivo para los deportistas, sino también motivar a otros aficionados", declaró Raoul Rossmann, portavoz de la dirección de la empresa. Durante los recientes JJ.OO. de París, varios deportistas alemanes criticaron los premios existentes en su país, considerándolos bajos. Por ejemplo la nadadora Angelina Köhler, que quedó cuarta en los 100 metros mariposa de París 2024, dijo: "No me parece bien que la gente reciba 50.000 euros en 'La casa de las estrellas' y los atletas que ganan una medalla de oro en los Juegos Olímpicos solo 20.000 euros".

