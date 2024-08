Mónica García reprocha a "la derecha aprovechar cualquier tragedia para lanzar bulos racistas": "Debería repensarlo"

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado a "la derecha" que "aproveche cualquier tragedia" para lanzar mensales de odio y bulos racistas" en alusión a los comentarios vertidos en redes sociales sobre la autoría de la agresión mortal a un niño de once años en la localidad toledana de Mocejón. "Debería repensarse la propia derecha cuáles son esos mensajes que está lanzando continuamente, no solo cuando hay fenómenos trágicos, porque van calando en la sociedad", ha explicado Mónica García en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que el "Gobierno está precisamente ocupado" en conseguir "que la desinformación no sea el paisaje natural del país". En su opinión, esta desinformación "repercute en la convivencia, en la manera de percibir una realidad que está muy alejada de la realidad que percibe la derecha de este país". García se ha referido, asimismo, a la reunión que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el canario, Fernando Clavijo, para hablar del reparto de menores migrantes que permanecen en las islas y ha reprochado al PP que le ponga "un veto" y a la "ultraderecha" que los "criminizalizándoles constantemente". En su opinión, "este país absolutamente solidario" en el que "no caben estas actitudes". Pide por ello al PP que "se haga cargo y sea responsable con niños que forman parte de la sociedad, de este país" en alusión a la reforma de la Ley de Extranjería para facilitar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. En este sentido, ha confiado en que no sea necesario aprobar dicha reforma por decreto por carecer de apoyos suficientes. "Me parecería bastante triste", ha argumentado García.

Compartir nota: Guardar Nuevo