La protección civil nacional de Portugal enviará hoy más efectivos de refuerzo a Madeira

Lisboa, 21 ago (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal mandará este miércoles más efectivos de refuerzo, tras los enviados el sábado, a la isla de Madeira, la mayor del archipiélago homónimo, para combatir el incendio que arde desde hace una semana.

El nuevo contingente se va a desplegar a petición del Servicio Regional de Protección Civil del archipiélago y se espera que llegue al final del día de hoy, informó este organismo en un comunicado.

Según la televisión pública RTP, el grupo de refuerzo estará integrado por unos 60 efectivos, que se sumarán a los 76 de la protección civil nacional llegados el sábado a la isla.

En declaraciones a la prensa en Funchal, capital de Madeira, el presidente de la región autónoma, Miguel Albuquerque, se defendió de las críticas a la gestión de este incendio y consideró que la estrategia seguida para combatir las llamas ha sido "correcta".

Señaló que lo esencial es defender los núcleos de población y las infraestructuras importantes, lo que aseguró que se ha logrado.

"No se han visto afectadas las infraestructuras, no ha habido heridos, las viviendas han sido salvaguardadas, por tanto la estrategia es correcta", indicó Albuquerque, a lo que una periodista puntualizó que anoche se quemó una casa y el presidente regional respondió que no sabía de ese incidente.

El fuego se desarrolla en áreas de difícil acceso por tierra, por lo que el presidente de la Protección Civil regional, António Nunes, no descartó ayer dejarlo arder en algunas zonas donde realmente no pueden combatirlo.

La isla solo dispone de un medio aéreo para luchar contra los incendios. El martes, la ministra lusa de Administración Interna (de Interior), Margarida Blasco, apuntó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de enviar un medio aéreo a la isla.

Albuquerque dijo hoy que "es una buena idea", aunque recordó que es un asunto responsabilidad del Estado y que un helicóptero supone un coste de más de 3 millones de euros, sin contar con su tripulación y los medios técnicos que necesita para operar. EFE

