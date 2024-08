Más temperatura corporal ayuda a evolucionar hacia herbívoro

Un estudio de la Universidad de Arizona ha descubierto una sorprendente relación entre la temperatura corporal de un animal y su probabilidad de evolucionar hacia un herbívoro. El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Biogeography, ofrece nuevos conocimientos sobre la evolución de las dietas basadas en plantas en los tetrápodos, que incluyen los vertebrados terrestres: anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Los hallazgos podrían cambiar la comprensión de los científicos sobre la evolución de las dietas animales, según los autores. El estudio, que analizó datos de 1.712 especies, encontró un patrón consistente: los animales con temperaturas corporales más altas tienen más probabilidades de evolucionar hacia herbívoros. Esta relación se mantiene en todos los principales grupos de vertebrados terrestres. La relación entre la temperatura corporal y la herbivoría está vinculada a los desafíos digestivos únicos que plantea una dieta basada en plantas, dijo el autor principal del estudio, John Wiens, profesor de ecología y biología evolutiva. Es posible que se necesiten temperaturas corporales más altas para sustentar a las bacterias intestinales que descomponen la celulosa, el componente principal de las paredes celulares de las plantas. La relación entre la temperatura corporal de un animal y su microbioma intestinal podría ser clave para entender por qué ciertas especies están mejor equipadas para adoptar y mantener dietas herbívoras, dijo Wiens. "Estábamos interesados específicamente en la temperatura corporal, porque es uno de los factores más extendidos y comparables que podrían determinar la dieta en diferentes grupos de animales", dijo en un comunicado Kristen Saban, autora principal del estudio. Saban era una estudiante de segundo año de la Universidad de Alberta que se especializaba en ecología y biología evolutiva cuando comenzó el estudio. El equipo de investigación realizó análisis exhaustivos, examinando varios otros factores que podrían influir en la evolución de la dieta, incluido el tamaño corporal y los patrones de actividad diurna o nocturna. La temperatura corporal finalmente surgió como el factor más crucial para predecir la evolución de una dieta herbívora. "Lo que descubrimos fue que la temperatura corporal es un requisito para desarrollar una dieta herbívora. En realidad, no vimos ningún herbívoro que no tuviera una temperatura corporal alta. Normalmente, la temperatura corporal era superior a 30 grados Celsius", dijo Saban. Algunos estudios anteriores han analizado cómo una dieta herbívora puede haber influido en la evolución de la temperatura corporal en los animales, dijo Saban. Este estudio lo analizó al revés, intentando encontrar qué factores impulsaron la evolución de la herbivoría. Los investigadores recopilaron datos relevantes de docenas de estudios anteriores y realizaron sus análisis. El estudio también arroja luz sobre la cronología evolutiva de la herbivoría. Contrariamente a lo que podría esperarse dada la prevalencia de animales herbívoros en la actualidad, la herbivoría parece ser una dieta relativamente reciente, dijo Wiens. Los tetrápodos son carnívoros ancestrales. Los lagartos, por ejemplo, han tenido carne como una parte importante de su dieta, mientras que las iguanas han evolucionado para ser herbívoras. Los grupos herbívoros que existen en la actualidad tienen menos de 110 millones de años, dijo, aunque los tetrápodos tienen 350 millones de años. El momento coincide con la propagación de las plantas con flores, las angiospermas, que se volvieron dominantes hace unos 110 millones de años y ahora constituyen alrededor del 90% de todas las especies de plantas. En general, los hallazgos abren nuevas vías para futuras investigaciones, especialmente considerando que los linajes herbívoros más antiguos, como los dinosaurios herbívoros, no han persistido hasta la actualidad, dijo Wiens. El estudio también reveló que la herbivoría es un rasgo inestable en términos evolutivos. Los investigadores observaron numerosos casos de especies que volvieron de la herbivoría a la carnivoría. Wiens dijo que los ratones cantores de América Latina, por ejemplo, evolucionaron de sus ancestros herbívoros para alimentarse principalmente de insectos. Estas inversiones fueron tan comunes como los orígenes de la herbivoría. La razón por la que ocurre esta inestabilidad sigue siendo desconocida, dijo Saban. "Una vez que evoluciona, no necesariamente dura mucho tiempo", dijo Wiens. "Es posible que algunos de los grupos que hoy son herbívoros desarrollen especies que se alimenten de animales nuevamente".

