TreeFree Pañal® Core con AI-Orderability vía AIO-TFX Rail anunciado por GreenCore Solutions

PR Newswire

TORONTO, PUERTO VALLARTA, MÉXICO Y PARÍS, 19 de marzo de 2026

Los fabricantes de pañales de marca privada ahora pueden abastecerse de un núcleo absorbente sin fibra de árbol que cumple simultáneamente con los requisitos ESG de los retailers y con los sistemas de compras impulsados por IA — sin integración ERP, sin desarrollo de software ni instalación.

TORONTO, PUERTO VALLARTA, MÉXICO Y PARÍS, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) anunció hoy la disponibilidad global de TreeFree Core — un núcleo absorbente no lignocelulósico, sin fibra de árbol — ahora entregado con AI-Orderability (AIO) integrada a través del AIO-TFX Rail. Los fabricantes de pañales de marca privada que adquieren TreeFree Core reciben, sin costo adicional, la infraestructura que permite que sus productos terminados sean visibles y adquiribles por sistemas de compras retail impulsados por IA que ya operan hoy.

DOS PUERTAS ESTRUCTURALES DE IA AHORA RIGEN EL RETAIL DE AUTOSERVICIO

Las principales cadenas de retail han incorporado dos mecanismos automatizados de compras directamente en sus entornos ERP.

La primera puerta es el abastecimiento ESG.

Los requisitos de "libre de deforestación" están integrados dentro de los ERP retail de SAP, Oracle y Microsoft Dynamics — los mismos sistemas que generan órdenes de compra. Los productos con exposición a materias primas de riesgo forestal enfrentan cargas documentales, requisitos de trazabilidad y fricción en compras que se incrementan con la escala.

La segunda puerta es la compra mediada por IA.

Agentes de compras basados en IA que operan dentro de entornos ERP en Google Cloud, Microsoft Azure y AWS evalúan la elegibilidad del producto, resuelven estados de cumplimiento y ejecutan órdenes de compra de forma autónoma. Los productos que no pueden ser leídos por estos sistemas no se mueven más lento. No se mueven en absoluto.

TreeFree Core fue diseñado para superar ambas puertas con una sola compra de material.

"El retail de autoservicio ahora opera con dos puertas estructurales impulsadas por IA — abastecimiento ESG y compras automatizadas. TreeFree Core fue diseñado para que los fabricantes de marca privada puedan ofrecer pañales que cumplen con los requisitos ESG y que son inmediatamente legibles por los sistemas de compras impulsados por IA."— Matthew Keddy, Director General, GreenCore Solutions Corp.

LA PUERTA ESG — LIBRE DE DEFORESTACIÓN POR DISEÑO

TreeFree Core elimina completamente la fibra de madera. Su construcción Advanced Synthetic Matrix (ASM) — no lignocelulósica, sin fibra de árbol, probada SGS France Clase B (Registro 43777) — tiene clasificación EUDR Scope: NOT_APPLICABLE como determinación de cumplimiento verificada y legible por máquina.Sin materias primas de riesgo forestal. Sin obligación de debida diligencia. Sin requisito TRACES-NT.

Esta determinación se publica como una Digital Proof Unit (DPU) — un registro de cumplimiento inmutable y verificable, consultable en tiempo real por cualquier sistema de compras downstream.

LA PUERTA DE IA — ACM-200 ALLOW

TreeFree Core se entrega con AI-Orderability integrada vía el AIO-TFX Rail — el rail de ejecución de Allooloo Technologies Corp. dentro de la arquitectura de señales de comercio AI ACM-68000.Operando sobre Microsoft Azure (París), Google Cloud (Madrid), AWS y la red global edge de Cloudflare, el AIO-TFX Rail publica señales determinísticas de producto que los agentes de compras basados en IA pueden leer, evaluar y ejecutar automáticamente.

La señal que reciben los agentes para los pañales fabricados con TreeFree Core es ACM-200 ALLOW — confirmación legible por máquina de elegibilidad para compra autónoma.Una señal determinística. Sin interpretación humana.

UNA COMPRA DE MATERIAL. DOS PUERTAS SUPERADAS.

TreeFree Core es compatible de forma directa con líneas de conversión existentes de Fameccanica, GDM, Zuiko y Curt G. Joa. No se requiere modificación de equipo.

Los pañales fabricados con TreeFree Core heredan automáticamente AI-Orderability. GreenCore mantiene la infraestructura del AIO-TFX Rail. El producto terminado publica datos de cumplimiento y elegibilidad legibles por máquina — incluyendo determinación EUDR, desempeño validado por SGS y la señal ACM-200 ALLOW — directamente en los entornos de compras impulsados por IA de sus clientes retail.

Sin integración ERP. Sin desarrollo de software. Sin instalación.

"Los fabricantes compran un material. Sus pañales se vuelven visibles y comprables dentro de los entornos de compras impulsados por IA de sus clientes retail. La infraestructura ya está en operación."— Matthew Keddy, Director General, GreenCore Solutions Corp.

DISPONIBILIDAD

TreeFree Core con AI-Orderability vía AIO-TFX Rail está disponible de inmediato para fabricantes de marca privada en la Unión Europea, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Polonia, México, América Latina, Estados Unidos y Canadá.

Las señales de cumplimiento por jurisdicción están activas en ES-ECO-10060 (España), EU-ECO-10060 (Unión Europea), MX-ECO-10060 (México), CR-ECO-10060 (Costa Rica) y DO-ECO-10060 (República Dominicana), con más jurisdicciones en activación durante 2026.

ACERCA DE GREENCORE SOLUTIONS CORP.

GreenCore Solutions Corp. desarrolla y provee TreeFree Core — un núcleo absorbente no lignocelulósico, sin fibra de árbol — con AI-Orderability integrada para fabricantes de pañales de marca privada que atienden el retail a gran escala. TreeFree Core está validado por SGS France Clase B, clasificado como EUDR NOT_APPLICABLE y se entrega con AI-Orderability completa vía el AIO-TFX Rail.

GreenCore atiende redes de fabricación y cadenas de suministro retail en Europa, Reino Unido, América Latina, México, Estados Unidos y Canadá.

www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com

Contacto de medios:Matthew Keddy, Director GeneralGreenCore Solutions Corp. (GSC)Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp)mkeddy@greencoresolutions.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937678/MEXICO_treefree_core_aio_tfx_rail_acm_200.jpg

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FUENTE GreenCore Solutions Corp.