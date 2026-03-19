Agencias

Lukashenko recibe en Minsk a una delegación de EEUU para abordar "problemas globales"

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El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha recibido este jueves una delegación encabezada por el enviado especial de Estados Unidos al país, John Coale, al que ha pedido "abordar problemas no solo de Ucrania sino también regionales y globales" a medida que crece la tensión geopolítica mundial.

Lukashenko ha indicado así que la agenda "ya fue discutida con antelación y ha sido definido previamente". "Por lo tanto, como siempre, estoy dispuesto a discutir cualquier tema y a responder a cualquier problema. Pero les insto a abordar los problemas regionales y no solo los de Ucrania u Oriente Próximo sino también los globales", ha indicado, según un comunicado emitido por la Presidencia bielorrusa.

"Creo que mi punto de vista sobre los asuntos globales, especialmente la situación en Oriente Próximo, les resultará importante, ya que están luchando contra nuestros aliados. Y estoy dispuesto a hablar con franqueza sobre este tema", ha apuntado el líder bielorruso durante un encuentro en Minsk, la capital.

Al ser preguntado por el propio Coale sobre la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, Lukashenko ha pedido expresamente que se traslade su postura al presidente estadounidense, Donald Trump. "A pesar de ciertos errores, en mi opinión, cometidos por Estados Unidos, sigo apoyando a su presidente", ha aclarado.

Esta es una nueva ronda de contactos entre las partes llega después de varios encuentros entre Lukashenko y Cole, el último de ellos en diciembre de 2025. Coale fue nombrado por Trump para ocupar el cargo en noviembre de ese mismo año, con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos.

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