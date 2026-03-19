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Rusia evacuará a casi todo su personal de Bushehr tras ataque contra central nuclear iraní

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Moscú, 19 mar (EFE).- La agencia nuclear rusa, Rosatom, anunció hoy que evacuará a casi todo su personal de la central nuclear de Bushehr, situada en el sur de Irán, tras el ataque perpetrado el miércoles contra sus instalaciones.

"Preparamos una nueva evacuación. Esta será una gran evacuación, tras la que en la estación permanecerán literalmente unas pocas decenas de personas", dijo Alexéi Lijachov, jefe de la corporación estatal, según la agencia TASS.

Añadió que el personal que permanecerá en la planta "garantizará la supervisión de los equipos".

Sobre el resto, "en cuanto lo permita la situación político-militar, abandonará la planta e Irán" a través de Armenia.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que se encuentra en la costa iraní del golfo Pérsico, fue alcanzado el miércoles por un proyectil, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El director del organismo, Rafael Grossi, quien pidió "la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear", confirmó que "la central no se ha visto afectada, ninguno de los reactores se ha visto afectado y no hay víctimas ni ningún otro incidente reseñable".

Al respecto, Lijachov aseguró que "a día de hoy la situación radiactiva es normal" y que ni los especialistas rusos ni los internacionales han detectado "fugas".

La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.

Hace una semana Lijachov afirmó que, "mientras podamos, estaremos presentes y haremos todo lo posible para garantizar que Bushehr-1 funcione con normalidad y, por supuesto, para asegurar que el proyecto de construcción pueda ser reiniciado rápidamente".

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Teherán estaría tratando de fabricar armas atómicas, extremo que es negado por la república islámica.EFE

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