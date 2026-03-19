La Justicia francesa autoriza la continuidad del 'marketplace' de Shein

París, 19 mar (EFE).- El Tribunal de Apelación de París rechazó este jueves la demanda del Gobierno francés para suspender el 'marketplace' de Shein tras el escándalo por la detección de muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos que ofrecían algunos comerciantes asociados a la plataforma china.

Los jueces confirmaron el dictamen en primera instancia con el argumento de que actualmente ya no se está produciendo el daño que justificó la intervención del Estado en otoño, cuando las autoridades habían amenazado incluso con suspender la actividad del gigante chino.

Además, añadieron en un comunicado que tampoco se puede afirmar que haya "un daño futuro cierto", lo que viene a desmentir la posición del Ejecutivo con su demanda.

La razón es que la empresa china había reaccionado rápidamente para retirar los productos prohibidos y había establecido "medidas de control" para sus propios productos y para los de los vendedores externos.

Tras señalarse en noviembre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, pero también de armas ilegales y medicamentos, el Gobierno planteó el cierre de Shein, que respondió retirando esos artículos, suspendiendo temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa.

El Ejecutivo, no obstante, intentó en un primer momento que la Justicia diera su visto bueno a un cierre durante tres meses de la plataforma, pero después de que el Tribunal Judicial de París lo descartó en diciembre, se limitó a reclamar la suspensión de su cíbermercado con comerciantes exteriores. EFE