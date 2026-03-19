Antiviolencia pide fuerte multa para el Betis y 1 año de sanción para el aficionado del Bernabéu del saludo nazi

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto este jueves una fuerte sanción económica para el Real Betis por incidentes en la grada del Estadio de la Cartuja y un año de sanción para el aficionado que hizo un saludo nazi en el Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones ante el SL Benfica portugués.

El organismo solicita para el Real Betis una multa de 30.000 euros por la aparición de dos botes de humo y una pancarta con la leyenda 'Ultras' en las gradas de La Cartuja en el entrenamiento previo al partido contra el Sevilla FC del pasado 1 de marzo, declarado de alto riesgo.

Según recordó el Ministerio del Interior, la ley prohíbe la introducción en los espectáculos deportivos de bengalas, petardos, botes de humo y productos corrosivos o inflamables, y obliga a los organizadores a controlar el acceso a los recintos deportivos para garantizar la seguridad de los espectadores y para impedir la exhibición de pancartas, bufandas y otros elementos destinados a la promoción de grupos radicales.

La Comisión ya propuso para sanción al equipo verdiblanco y al Sevilla FC por hechos similares registrados durante los entrenamientos previos al derbi sevillano del pasado mes de noviembre y reitera que "estas jornadas abiertas al público deben cumplir las mismas obligaciones que los propios partidos de fútbol".

Además, Antiviolencia propone una multa de 10.000 euros al Real Oviedo y al RCD Mallorca, por la promoción del grupo radical 'Symmachiarii' con una pancarta desplegada en la grada del Carlos Tartiere durante el partido de veteranos desarrollado del pasado 27 de diciembre y por la exhibición en el Estadi Mallorca Son Moix de una bandera del grupo radical 'Supporters Gol Sur' en la grada destinada a los aficionados del Real Betis del 15 de febrero, respectivamente.

Finalmente, el organismo solicita una multa de 5.000 euros al CA Osasuna por la exhibición de una pancarta no comunicada en la grada sur baja del Estadio de El Sadar durante el encuentro contra el Villarreal CF del 31 de enero.

Por otro lado, la Comisión Estatal propone sanciones de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de entrada a los recintos deportivos para dos aficionados detectados mientras realizaban saludos nazis en el graderío. El primero es un hincha del Real Madrid CF identificado en el fondo sur del Santiago Bernabéu en el partido de Champions contra el Benfica. "Sus gestos coincidieron con el despliegue de una pancarta contra el racismo y eran perfectamente visibles en la retransmisión televisiva", apuntó el Ministerio del Interior.

El segundo es un seguidor del Valencia CF localizado en la grada del grupo radical 'Hools', el cual, mientras se proferían cánticos e insultos contra el CA Osasuna en ese sector de Mestalla, realizó dichos saludos nazis, con el agravante de que cuenta en su expediente con otras tres propuestas de sanción anteriores.

Antiviolencia solicita igualmente una multa de 8.000 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos para un aficionado del Real Oviedo, vinculado a 'Symmanchiarii', por agredir a otro seguidor durante el encuentro contra el Atlético de Madrid del 28 de febrero.

Según el informe policial, el suceso se produjo después de que parte de la grada reprochase a ese grupo su boicot al minuto de silencio por los fallecimientos de un aficionado del equipo ovetense y del antiguo presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, Maximino Martínez.

"Entonces, un destacado miembro del grupo radical saltó al terreno de juego, recorrió varios metros por el perímetro hasta alcanzar otro sector y se lanzó contra un aficionado de su propio equipo. La intervención de la seguridad privada evitó que ambos se precipitaran desde la valla con enorme riesgo para su integridad", remarcó la nota de prensa ministerial.

También hay una propuesta de 3.001 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos para otros dos miembros de este mencionado grupo radical por la comisión de una infracción grave. Uno de ellos está identificado como su líder y la persona que habitualmente utiliza la megafonía.

Finalmente, los miembros de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte examinaron los incidentes acaecidos durante el Osasuna-Real Madrid el 21 de febrero y el Getafe-Betis del 8 de marzo, que "continúan en fase de investigación por parte de la Policía Nacional".

No obstante, el organismo propone una multa de 5.000 euros para un espectador ubicado en la grada de 'Indar Gorri' de El Sadar por lanzar una botella de un refresco al campo, y multas para tres aficionados por los incidentes registrados en la grada del Coliseum del Getafe CF por los denominados 'Comandos Azules' que abandonaron sus localidades del estadio del Getafe CF y se desplazaron hasta la valla donde se hallaban 150 aficionados rivales, un suceso que provocó que el árbitro tuviera que parar temporalmente el partido.