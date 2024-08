Las ONG reclaman medidas "urgentes" para frenar la polio en Gaza porque hay "una generación en riesgo"

Un grupo de ONG han unido sus voces para reclamar medidas "urgentes" con las que frenar la expansión de la polio en la Franja de Gaza, ya que consideran que "toda una generación está en riesgo de infección" si no hay un alto el fuego que permita vacunar cuanto antes a unos 640.000 niños menores de diez años. La confirmación del primer caso de poliomelitis en 25 años ha desatado todas las alarmas, principalmente porque la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja y el consiguiente colapso del sistema sanitario han ralentizado o interrumpido cualquier calendario normal de vacunación. Una veintena de ONG y otros tantos profesionales, entre las que figuran Acción contra el Hambre, Oxfam o Save the Children, han reclamado "una acción inmediata". "La respuesta debe medirse en hoas, no en semana", han advertido, al alertar de que se trata de una enfermedad muy contagiosa y que puede provocar parálisis irreversible en cuestión de horas. "Estos niños y niñas no tienen el lujo del tiempo", han subrayado las ONG, que consideran la reaparición del poliovirus una consecuencia directa de la destrucción de las infraestructuras de agua y saneamiento y de las restricciones impuestas por el Gobierno de Israel. Las ONG han reclamado pleno acceso para la ayuda humanitaria y una movilidad sin restricciones dentro de la Franja, algo que entienden que sólo puede llegar con un alto el fuego. Para que una campaña de vacunación sea eficaz, debe alcanzar al 95 por ciento de los menores "y esto no puede ocurrir en una zona de guerra activa", han sentenciado.

