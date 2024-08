La ATP celebra que no haya "falta o negligencia" de Sinner y recalca "la solidez del proceso de investigación"

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) mostró su satisfacción porque no se haya encontrado finalmente "ninguna falta o negligencia" por parte del italiano Jannik Sinner y recalcó "la solidez del proceso de investigación" para aclarar los dos positivos que dio el de San Candido el pasado mes de marzo. Un tribunal independiente, a instancias de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), dictaminó este martes que el actual campeón del Abierto de Australia no era culpable de ninguna manera pese a dar positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante el pasado mes de marzo y en el transcurso del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos). "Nos reconforta que no se haya encontrado ninguna falta o negligencia por parte de Jannik Sinner. También nos gustaría reconocer la solidez del proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos en el marco del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), que le ha permitido seguir compitiendo", subrayó la ATP en un breve comunicado. La asociación advirtió que "este ha sido un asunto complicado" para el actual número uno del mundo y recordó "la necesidad de que los jugadores y sus entornos tengan el máximo cuidado en el uso de productos o tratamientos". "La integridad es primordial en nuestro deporte", sentenció.

