Yunus afirma que no habrá elecciones anticipadas en Bangladesh hasta que no se reformen las instituciones

El primer ministro interino de Bangladesh, Mohamed Yunus, ha adelantado que no se convocarán elecciones anticipadas hasta que no se pongan en marcha las medidas necesarias para reformar las instituciones que han sido dañadas durante el tiempo que su antecesora, Sheij Sahina, estuvo a cargo del país. Yunus ha explicado que estas reformas van dirigidas hacia la Comisión Electoral, al Poder Judicial, la administración civil, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. "Nos esforzaremos sinceramente para promover la reconciliación nacional", ha trasladado este domingo a un grupo de diplomáticos extranjeros. "Tomé el poder en un país que, en muchos sentidos, era un completo desastre. En sus esfuerzos por mantenerse en el poder, la dictadura de Sheij Hasina destruyó todas las instituciones", ha dicho Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006. "El sistema judicial estaba desmantelado. Los derechos democráticos fueron suprimidos mediante una brutal represión que duró un decenio y medio. Las elecciones fueron manipuladas descaradamente", ha denunciado el primer ministro interino, según informa el periódico bangladesí 'The Daily Star'. "Los bancos fueron asaltados con total patrocinio político y las arcas del Estado fueron saqueadas mediante el abuso de poder", ha lamentado Yunus, elegido por los movimientos estudiantiles que lideraron unas protestas que acabaron por tumbar hace unas semanas el gobierno de Hasina, quien huyó a India. Yunus ha señalado que otra de las prioridades es depurar responsabilidades entre aquellos que tuvieron algo que ver en la fuerte represión que dejó alrededor de 500 muertos durante las manifestaciones de julio y principios de agosto. "La tarea es enorme, pero se puede llevar a cabo con el apoyo de todo el pueblo y de la comunidad internacional. Debo triunfar. No tenemos otra opción", ha dicho un Yunus que también se ha comprometido a defender el Derecho Internacional y a situar a Bangladesh como "defensor del multilateralismo".

