Oposición neerlandesa pide a gobierno liderado por ultraderecha no deportar a niño armenio

La Haya, 19 ago (EFE).- Los líderes de siete partidos de la oposición en Países Bajos pidieron este lunes a la ministra neerlandesa de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, frenar la deportación a Armenia de un niño de 11 años nacido en Ámsterdam e hijo de una mujer armenia que ha luchado, sin éxito, por el asilo legal desde 2010.

La izquierda verde de GroenLinks, el socialdemócrata PvdA, el progresista D66, el Partido Socialista (SP), el conservador ChristienUnie, el proeuropeo Volt y el partido antirracismo DENK, hicieron una apelación en una carta abierta publicada hoy por el diario neerlandés "Volkskrant", en la que ruegan a Faber evitar la deportación de Mikael, que nació en 2012 en Países Bajos y nunca ha estado en Armenia.

“No hay ninguna ley que impida al Gabinete permitir que Mikael se quede en Países Bajos (...) No debemos poner a un niño de 11 años, nacido y criado aquí, en un avión hacia un país al que nunca ha ido en su vida”, advirtieron los líderes de los siete partidos neerlandeses, que consideraron una “decisión política” la negativa de Faber de no querer evitar la deportación del menor.

La madre de Mikael abandonó Armenia para solicitar asilo en territorio neerlandés en 2010, pero su solicitud fue rechazada entonces, y ella decidió quedarse en Países Bajos y continuar con el proceso legal, recurriendo la decisión en varias ocasiones, con el mismo resultado negativo.

Finalmente, Mikael solicitó un permiso de residencia bajo una especie de “indulto infantil” destinado a los niños que, según las reglas, no logran obtener una tarjeta de residencia pero llevan muchos años viviendo en Países Bajos, y este se ha convertido en el único país que realmente conocen.

El Consejo de Estado neerlandés dictaminó el pasado mes, tras un largo proceso, que el Ministerio no necesita otorgar un permiso de residencia a este niño y su madre, porque estuvieron fuera del radar de las instituciones involucradas durante más de tres meses.

Numerosas voces, incluida una petición online firmada por más de 87.200 personas, han pedido a Faber que consulte con el Servicio de Inmigración (IND) para que el niño se pueda quedar en Países Bajos.

Pero la ministra aseguró que no puede hacer nada por Mikael y explicó que está “comprometida a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones”, y “abordar la acumulación de procedimientos judiciales conforme al acuerdo marco (de gobierno) para evitar situaciones desgarradoras en el futuro” como este caso.

El IND es “la entidad ejecutora” y ningún funcionario puede hacer una excepción, dijo.

La oposición no cree en las afirmaciones de Faber. “Aunque la ministra ha acordado con el IND que no utilizará su poder discrecional, la ley le da toda la oportunidad de intervenir. Simplemente no quiere hacerlo. Se puede ser estricto, pero también se debe ser justo”, lamentaron los firmantes de la carta.

Advirtieron de que la deportación de Mikael y su madre “no contribuirá en absoluto” a mejorar el país, y aseguraron que el Gobierno mantiene “una política simbólica sin corazón”. EFE

