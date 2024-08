La Autoridad Palestina inicia los preparativos para coordinar la visita de Abbas a la Franja de Gaza

La oficina de la Autoridad Palestina ha anunciado este domingo que ha iniciado los preparativos para coordinar una visita del presidente palestino, Mahmud Abbas, a la Franja de Gaza, tal y como anunció esta semana durante una visita oficial a Turquía en la que no dio detalles del viaje pero pidió ayuda a la comunidad internacional para alcanzar su destino de forma segura. "El presidente y su equipo se preparan para viajar a la Franja de Gaza, sometida a una guerra genocida por la ocupación israelí, con el fin de restablecer la unidad nacional y destacar que el Estado de Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) son los titulares del mandato responsables de todo el Estado", reza un comunicado publicado por la agencia de noticias palestina WAFA. En este contexto, han "establecido contacto" tanto con la ONU, como con miembros permanentes del Consejo de Seguridad, países árabes y organismos regionales como la Liga Árabe o la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Europea, la Unión Africana, así como otras potencias e Israel "para garantizar el éxito de esta medida y asegurar el apoyo y la máxima participación". Cuando el número de muertos palestinos por la guerra israelí en Gaza superó los 40.000, Abbas denunció ante la Asamblea Nacional de Turquía el "silencio de la comunidad internacional" ante las atrocidades cometidas por Israel y afirmó que apoyará al pueblo palestino incluso si eso le cuesta la vida. "Nuestra vida no vale más que la del niño más pequeño de Gaza", expresó. Abbas, de 88 años, lidera el movimiento Al Fatá y gobierna de forma limitada en parte de Cisjordania ocupadas por Israel desde la ciudad de Ramala. Mientras, la Franja de Gaza está controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que es rival de su movimiento, si bien el mes pasado representantes de unas 15 facciones palestinas, incluidas Al Fatá y Hamás, firmaorn en Pekín un acuerdo para poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad. La victoria de Hamás llevó a que Israel y Estados Unidos rechazaran los resultados --una postura apoyada por la Autoridad Palestina-- y, si bien el líder del grupo islamista, Ismail Haniye, llegó a formar un gobierno, las operaciones israelíes tras el secuestro de Gilad Shalit y las tensiones internas llevaron a un conflicto interno que se saldó con la expulsión de las fuerzas de la Autoridad Palestina de Gaza, mientras que la Autoridad Palestina se mantiene al frente de Cisjordania. De esta forma, se concretó una separación administrativa y territorial de los Territorios Ocupados Palestinos que derivó en la imposición de un bloqueo sobre Gaza --apoyado por Egipto-- y un enquistamiento de la política palestina en torno a dos bloques crecientemente autoritarios en las zonas bajo su control, mientras Israel ha jugado la carta de la división para presentar un escenario en el que aparentemente no cuenta con un interlocutor unificado.

