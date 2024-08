Blinken dice desde Israel que "tal vez sea la última oportunidad" de lograr un alto el fuego

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este lunes desde Tel Aviv y ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que "tal vez sea la última oportunidad" de conseguir un alto el fuego entre el Ejército israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, "Esta es mi novena visita desde el 7 de octubre a Israel, a Oriente Próximo. Y es un momento decisivo, probablemente el mejor y tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y una seguridad duraderas", ha declarado ante los medios de comunicación. El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que está en la región "como parte de un esfuerzo diplomático intensivo" del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "para tratar de llevar este acuerdo a buen puerto". "Es hora de que se haga", ha concluido antes de su reunión con Herzog. Posteriormente, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Por su parte, antes, el presidente Herzog ha desligado a Israel de cualquier responsabilidad en esta falta de consenso durante le negociación, remarcando que "la gente tiene que entender que todo empieza con la negativa de Hamás a seguir avanzando", si bien confía en poder llegar a un acuerdo. "Todavía tenemos mucha esperanza en poder avanzar en las negociaciones", ha dicho antes de reunirse en privado con Blinken, agradeciendo no solo a Estados Unidos por sus esfuerzos durante la negociación, sino también a Egipto y Qatar. Por otro lado, a Estados Unidos también ha reconocido su liderazgo en la región, tras haber logrado formar "una coalición muy poderosa e impresionante de ejércitos y potencias" que buscan defender "la paz y un futuro mejor" para Oriente Próximo frente a ese "imperio del mal" que emana desde Irán. Hamás, que no ha participado de forma directa en esta ronda de negociaciones, ha acusado de Netanyahu de retirarse de los puntos acordados a hace más de dos meses, anunciados por Biden y avalados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así, ha instado a los países mediadores --EEUU, Egipto y Qatar-- a obligar a Israel a aplicar lo acordado "para que las negociaciones no entren en un círculo vicioso".

Compartir nota: Guardar Nuevo