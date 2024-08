Marc Márquez, a pesar de la remontada, no se siente satisfecho pues "ha pasado de todo"

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), a pesar de protagonizar una gran remontada y finalizar cuarto, destacó que le había pasado de todo "empezando por un problema técnico media hora antes del inicio de la carrera, que no sé si se ha visto en la televisión".

"Justo cuando iban a montar el neumático, han mirado la presión y se ha roto la válvula de inflado y han tenido que ir rápido a Michelín para cambiar el neumático de una llanta a otra, perdiendo la temperatura del neumático, y entonces en la formación de salida ya me han dicho que vigilara la temperatura, cuando tenía que estar concentrado en poner temperatura, y no he enganchado bien el sistema de suspensión", enumeró Márquez sobre todos sus problemas.

"Pasando todo esto poder hacer un cuarto no me hace irme satisfecho, porque en todos los puntos importantes del fin de semana hemos fallado, pero para mí ha sido más importante este fin de semana donde he sido competitivo en todos los entrenamientos y en todas las carreras", aseguró el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.