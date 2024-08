El ultraconservador Parlamento iraní evalúa la nominación de Abás Araghchi como nuevo ministro de Exteriores

El Parlamento de Irán ha comenzado este domingo a evaluar la nominación del ex negociador Abás Araghchi, figura clave en la firma del ahora suspendido acuerdo nuclear de 2015 con la comunidad internacional, como nuevo ministro de Exteriores entre los recelos de parte de la ultraconservadora cámara ante la posibilidad de que sea el abanderado de un nuevo intento de acercamiento con Occidente para revivir el pacto. De momento, Araghchi ya cuenta con el respaldo de un organismo de extraordinario peso como es la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento Islámico. "Después de discutir y examinar al propuesto ministro de Asuntos Exteriores, determina que éste reúne las condiciones necesarias para ejercer este Ministerio", ha zanjado el presidente de la comisión, Ebrahim Rezaei, al término de la primera sesión. Los diputados contrarios a la nominación de Araghchi también sospechan que el ministro podría abanderar una iniciativa para sacar al país de la "lista negra" de estados sospechosos de financiar actividades terroristas. "El ministro ha adoptado en el pasado posiciones a este respecto", ha acusado el diputado Maisham Zahorian Abu Tarabi, "que me parecen francamente inmaduras y vinculan las vidas de los iraníes a la voluntad de extranjeros". No obstante, partidarios del ministro como el diputado Ahad Azadikhah han aplaudido que su nominación representa un punto y aparte al romper una tendencia al aislamiento. El diputado ha defendido los planes del ministro para "neutralizar las sanciones internacionales" restauradas después de que EEUU abandonara de manera unilateral el pacto nuclear en 2018, "y pretende fortalecer todavía más las relaciones con Rusia y China", ha comentado durante la sesión de control, recogida por la agencia semioficial Mehr. En julio, tras su victoria electoral, el reformista presidente iraní, Masud Pezeshkian, ya anticipó que empleará su mandato para garantizar que el programa nuclear iraní no esconde intenciones ofensivas y perseguirá una nueva política de acercamiento con Europa.

