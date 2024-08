Carlos Alcaraz no pasa de su aplazado debut y Paula Badosa sigue lanzada en Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz cayó (4-6), 7-6(5), 6-4) ante el francés Gael Monfils y se despidió del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, en el que era su primer partido, igual que Pablo Carreño cedió en octavos, mientras que en la cita de la WTA Paula Badosa se metió en cuartos de final. Alcaraz no había podido culminar su triunfo: aplazado el partido el jueves por la lluvia en el 'tie-break' del segundo set, con 1-3 para el francés. Monfils recuperó el partido este viernes con autoridad en el saque y el español con errores, y el tercer parcial fue pronto una realidad. Igualmente lo fue que el murciano no tenía su día, el "peor partido" de su carrera, confesó después. El medallista de plata en los recientes Juegos Olímpicos de Paris 2024 tuvo aún así opciones de 'break' en el segundo juego, pero unos malos minutos le costaron un 3-1 en contra y le hicieron reventar la raqueta contra el suelo. Alcaraz no aprovechó ninguna de las cuatro bolas de rotura que tuvo y Monfils falló lo justo para dar la campanada. El de El Palmar, que llegó a Ohio en busca del número dos del mundo y seguir recortando con el uno, se despide sin llegar a rodar en la antesala al US Open. Después de ganar Roland Garros y Wimbledon, y volver a la tierra parisina en los Juegos, la superficie dura estadounidense se le atragantó de primeras a Alcaraz. Por otro lado, Carreño plantó cara sin complejos a Alexander Zverev pero el alemán se quedó el billete a cuartos de final con un 7-5, 7-6(6). El tenista español disfrutaba de su mejor semana tras un largo problema en el codo, con dos victorias en Ohio, pero el campeón en 2021 puso el 4-0 en duelos entre ambos. Carreño empezó perdiendo su saque en los dos sets, pero reaccionó igualmente aprovechando alguna de sus muchas opciones de 'break'. El primer parcial se le escapó por una segunda rotura y, después, en un 'tie-brek' en el segundo acto. El asturiano se pone ya en modo US Open, su 'Grand Slam' preferido tras semifinales de 2017 y 2020. BADOSA ALARGA SU GRAN MOMENTO Mientras, en el WTA de 'Cincy' el tenis español sí tuvo victoria con una Paula Badosa que falla poco en los últimos meses. La campeona en Washington hace dos semanas, su primer título en más de dos años, superó con un doble 6-4 a la rusa Yulia Putintseva. La catalana firmó su tercera victoria en Ohio tras pagar peaje de ampollas la semana pasada en Toronto. El encuentro tuvo alternativas para ambas, pero Badosa aprovechó mejor sus opciones y, sobre todo, estuvo mejor en el desenlace de tensión de los dos sets. En el primero no le duró el 'break' de ventaja, pero rompió de nuevo para apuntarse el 6-4. Después, la exnúmero dos del mundo se quedó un intercambio de golpes, donde ninguna ganó su saque en los últimos cuatro juegos. Badosa se medirá por un puesto en semifinales del WTA 1.000 estadounidense contra la china Qinwen Zheng y o la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

