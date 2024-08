La nueva primera ministra de Tailandia se compromete a hacer que el país "progrese"

Bangkok, 16 ago (EFE).- La nueva primera ministra de Tailandia, Paethongtarn Shinawatra, se comprometió este viernes en hacer que el país "progrese", horas después de ser elegida en una votación parlamentaria para reemplazar a Srettha Thavisin, destituido el miércoles por orden judicial.

"Espero hacerlo lo mejor que pueda y hacer que mi país progrese. Es un honor y me siento feliz. Estoy segura de que si me esfuerzo cada día y en cada oportunidad, todo saldrá bien", apuntó visiblemente emocionada la líder, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006), durante su primera comparecencia tras la votación.

Conocida popularmente como Ing, la tailandesa, que cumple 38 años el próximo miércoles, es la persona más joven en tomar las riendas del país y la segunda mujer en llegar al cargo, precisamente después de su tía Yingluck (2011-2014).

"Quiero crear oportunidades y desarrollar la calidad de vida para empoderar a todos los tailandeses", remarcó la líder, quien dirigía la empresa hotelera y el ala constructora del adinerado clan antes de iniciar en 2021 su meteórica carrera política.

Paethongtarn fue una de los tres candidatos a liderar el país presentados en la lista del partido Phue Thai, marca de los Shinawatra, para las elecciones de 2023, donde terminó segundo al ser superado por la formación progresista Avanzar, que no pudo gobernar por el veto del antiguo Senado promilitar.

Avanzar fue disuelto la semana pasada en una controvertida decisión del Tribunal Constitucional.

El Phue Thai, tras cortar lazos con el grupo progresista, confeccionó una coalición de 11 partidos, que incluye a dos formaciones promilitares -hasta entonces enemigos de los Shinawatra-, que logró en agosto de 2023 elegir al magnate de la construcción Srettha Thavisin como primer ministro.

La elección de Srettha coincidió con el regreso a Tailandia de Thaksin tras 15 años de exilio, lo que pareció sellar la reconciliación entre el exmandatario y la élite promonárquica y promilitar.

Pero este miércoles Srettha fue destituido por el Tribunal Constitucional al considerar que violó una serie de códigos éticos por nombrar en abril como ministro de Finanzas a un abogado condenado por intento de soborno en un caso que concernía a Thaksin.

"Me sentí confundida y triste, no sabía qué hacer cuando vi el resultado (del Constitucional). Cuando vi las noticias, llamé a Srettha, a mi familia y a miembros del partido y decidí que era hora de hacer algo por mi país", señaló la nueva mandataria. EFE

