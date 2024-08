Javier Ungría y Raquel Arias, ¿nueva pareja sorpresa del verano? Sus imágenes más cómplices en Ibiza

La de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk podría no ser la única pareja sorpresa del verano. Y es que el amor podría haber surgido en las últimas semanas entre Javier Ungría y Raquel Arias, a los que Europa Press ha sorprendido en actitud cómplice y muy cariñosa durante una reciente escapada a Ibiza. La química habría surgido en el plató de 'Supervivientes', ya que el ex de Elena Tablada participó en la última edición y la íntima amiga de Gabriela Guillén es una de las tertulianas habituales del reality. Y dejando entrever que su amistad sería de lo más especial, ambos han disfrutado de una jornada playera repleta de confidencias en la isla pitiusa. Ajenos al resto del mundo, Javier y Raquel se comportaron de lo más cercanos, y entre risas y miradas de lo más significativas, no dejaron de intercambiar gestos de cariño, abrazos y besos en la mejilla mientras tomaban un cocktail fresquito bajo una sombrilla en una de las calas más escondidas de Ibiza en compañía de otro amigo con el que la modelo demostró una gran sintonía. A pesar de que todavía es demasiado pronto para decir que mantienen una relación, lo cierto es que la que podría ser la nueva pareja del verano ha demostrado una gran confianza, y entre risas y confidencias, la televisiva se encargó de echar crema solar en la espalda al ex de Elena Tablada, que recupera la sonrisa gracias a Raquel tras perder el juicio por la custodia de la hija que tiene en común con la diseñadora, Camila. Una jornada en la que ambos presumieron de cuerpazos al sol y en la que también compartieron un baño a solas en el Mediterráneo, y que terminaba a última hora de la tarde, cuando ambos abandonaban la playa y se despedían de lo más cariñosos con un gran abrazo y con Javier dando un gran beso en la mejilla a una Raquel encantada que se dejaba querer por el empresario. Solo el tiempo dirá si esta ilusión se consolida y se convierte en una relación que, estamos seguros, dará mucho que hablar.

Compartir nota: Guardar Nuevo