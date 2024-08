EEUU condena la "creciente represión" de Rusia tras la sentencia contra una mujer por recabar fondos para Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado "firmemente" este jueves la "creciente represión interna del Kremlin" después de que un tribunal ruso haya condenado a 12 años de cárcel a una ciudadana ruso-estadounidense, Ksenia Karelina, acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fondos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno conflicto. "Donar a una ONG, apoyar la causa ucraniana y apoyar al pueblo ucraniano en su defensa contra la agresión rusa, especialmente si lo hacen en suelo estadounidense, no es un delito", ha declarado el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, durante una rueda de prensa. Además, ha señalado que Washington está "planteando el asunto directamente con el Gobierno ruso" y sigue "buscando acceso consular". Pero ha lamentado que "Rusia tiene antecedentes de no reconocer la condición de ciudadanos estadounidenses -especialmente cuando son personas con doble nacionalidad-, y no cooperar cuando se trata de cumplir con sus obligaciones en virtud de las convenciones consulares". Karelina, de 33 años, fue detenida en Ekaterimburgo y, según la Fiscalía, facilitó desde febrero de 2022 a través de una organización asistencia económica a Ucrania "en actividades dirigidas contra la seguridad de la Federación Rusa". Su entorno afirma que donó poco más de 50 dólares a una organización de ayuda. La condena implica además una multa de 300.000 rublos (unos 3.070 euros) y una restricción de movimientos durante un año y medio, una vez cumplida la pena de prisión. Según el tribunal de Sverdlovsk que ha dictado la pena, la acusada ha reconocido su culpabilidad en los hechos que se le imputaban, informa la agencia Interfax.

Compartir nota: Guardar Nuevo