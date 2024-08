Nuevo revés para Isabel Pantoja: la tensión con sus íntimas amigas se suma a su distanciamiento de Mariló

Isabel Pantoja vuelve a ser el centro de atención, no solo por su éxito en los escenarios, sino también por las tensiones que rodean su vida personal. A la reciente discusión con Mariló de la Rubia, que se ha convertido en tema de conversación en los medios, se suma ahora un distanciamiento con dos de sus amigas más íntimas. El pasado miércoles, en el programa 'Vamos a ver', Kike Calleja reveló detalles sobre la tensa llamada entre Isabel y Mariló. Según el colaborador de televisión, la oftalmóloga intentó contactar urgentemente con la tonadillera por un tema privado y relacionado con los medios, pero no obtuvo respuesta inmediata. Tras un mensaje insistente, la cantante accedió a hablar brevemente con ella, en una conversación que, aunque cortés, fue distante. A pesar de que la artista agradeció la llamada, la relación entre ambas no se ha retomado, dejando en el aire una gran amistad. Pero esta no es la única tormenta en la vida de la tonadillera. Según Kike Calleja, también ha surgido un problema con dos de sus amigas cercanas, tras un incidente en Castellón. Isabel, que había planeado cenar con sus amigas y el equipo en su habitación después del concierto, se encontró con la negativa de Agustín Pantoja. La cena se trasladó a la habitación de Anabel, pero la situación se tensó cuando las amigas, en lugar de despedirse de la tonadillera después de la cena, se retiraron a dormir. Este gesto molestó a su hermano, y las tensiones crecieron al punto de que las amigas no acompañaron a Isabel en su siguiente parada en Murcia. Este distanciamiento quedó en evidencia cuando la artista, que había llegado a Castellón feliz con la compañía de estas amigas, evitó por todos los medios que la prensa captara su vuelta a casa, que estuvo marcada por la ausencia de estas y el intento de la cantante por evitar ser grabada subiendo al avión. Las tensiones en la vida de Isabel Pantoja parecen estar afectando sus relaciones más cercanas, y mientras continúa brillando en los escenarios, su círculo personal enfrenta desafíos que podrían tener consecuencias a largo plazo.

