Luis Enrique: "Mbappé es un jugador único y excepcional, le deseo lo mejor y que pierda contra nosotros"

El entrenador del Paris Saint-Germain francés, el español Luis Enrique Martínez, recalcó este jueves que le desea "lo mejor" al delantero Kylian Mbappé, que ha dejado el club francés para jugar en el Real Madrid, y que es un "jugador único y excepcional". El entrenador asturiano fue preguntado en rueda de prensa por el debut de su exjugador con el conjunto madridista en la Supercopa de Europa y mostró también su ironía. "Pero qué pesados son los españoles, madre mía. ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo?. La verdad es que no contaba que se me fuese a preguntar más de Kylian, pero tampoco tengo nada que esconder", replicó inicialmente. "A mí, Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano Ethan al que le mando un saludo, y le deseo lo mejor ahí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Real Madrid, pues que pierda contra nosotros", afirmó. Luis Enrique aseguró no tener prisa ante la falta de refuerzos. "El mercado es como es, la ventana de fichajes es complicada porque ya tenemos un equipo de mucha calidad. Tuvimos fichajes el año pasado y estoy muy contento con la gran mayoría de jugadores que fichamos", apuntó. "Seguiremos desarrollando nuestro proyecto y estamos dispuestos a mejorar aún más nuestra ventana de fichajes, pero es difícil reforzar nuestro equipo dado nuestro nivel. El líder del equipo es el club, el PSG. Este es un proyecto a mediano y largo plazo", añadió el técnico gijonés.

