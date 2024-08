Temas del día de EFE Internacional del 14 de agosto e 2024 (10.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Se mantiene la incertidumbre sobre un posible reinicio de las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, en lo que puede ser la última oportunidad para que Irán no lleve a cabo una represalia contra Israel por el asesinato en Teherán del que fuera líder de Hamás, Islamil Haniyeh. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se enviará también información sobre la visita del mediador estadounidense, Amos Hochstein, a Beirut, para tratar de propiciar una desescalada entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel).

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Rusia trata de impedir un mayor avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk, mientras Ucrania defiende su ofensiva en territorio ruso y asegura que busca proteger la vida de sus ciudadanos y alcanzar una paz justa. (Texto) (Vídeo) (infografía)

- El gobernador de la región rusa de Bélgorod declara el estado de emergencia (Texto) (Enviado)

Leópolis (Ucrania).- Los avances en Kursk han aumentado el optimismo entre los ucranianos tras meses de escasas noticias desde el frente y en medio del cansancio acumulado, mientras los dirigentes esperan reavivar la unidad y el espíritu de lucha de los primeros meses de la invasión. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas - Crece la incertidumbre en Venezuela a medida que se prolonga el silencio sobre los resultados que confirmen la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que ahora intenta validar el Tribunal Supremo, mientras la oposición mayoritaria se prepara para la una "gran protesta mundial" del próximo sábado. (Texto) (foto) (vídeo)

MPOX OMS

Ginebra - El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne a puerta cerrada para evaluar el nuevo brote de mpox (antes viruela de mono) en África y decidir si se declara la emergencia global, un día después de que el organismo de salud pública africano declarara la emergencia continental. (Texto) (Audio)

(Se enviarán unas claves sobre el MPOX y su distribución en África)

HURACANES ATLÁNTiCO

San Juan.- Rumbo a las islas Vírgenes y Puerto Rico, la tormenta tropical Ernesto se fortalece sobre las aguas cálidas del Caribe y puede alcanzar la categoría de huracán este miércoles , según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. (Texto) (Foto)

SUDÁN REBELIÓN

Ginebra - Estados Unidos ha convocado a las partes en guerra en Sudán a participar en conversaciones de paz que deben iniciarse ese miércoles, en un lugar no revelado en Suiza, con la incógnita de si el Ejército sudanés enviará una delegación, mientras su enemigo, el grupo paramilitar Fuerzas de Acción Rápida (FAR) ha prometido asistir. (Texto)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio - El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció este miércoles que dimitirá de su cargo al frente de su partido y del Ejecutivo, con vistas a "renovar" a la formación conservadora gobernante sumida en crisis por un escándalo de financiación irregular. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se enviará además un perfil de Fumio Kishida)

ARGENTINA ATENTADO

Buenos Aires - La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) declara en el juicio que se sigue contra los acusados de un atentado en su contra perpetrado el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta (2019-2023). (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA JUSTICIA

Medellín (Colombia)- El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, lidera un acto público de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por las ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército en el departamento de Antioquia. (Texto)(Foto)

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA

Santiago de Chile - Latinoamérica acaba de superar la peor etapa de crecimiento desde la "década perdida" de 1980, con una tasa promedio del 0,9 % entre 2015 y 2024, y necesita realizar profundos cambios estructurales, alertó a EFE el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. Por María M.Mur (Entrevista) (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El Consejo de Ministros del Líbano se reúne para abordar, entre otros asuntos, el apuntalamiento del plan de contingencia gubernamental de cara al potencial estallido de un conflicto abierto con Israel. (Texto)

Estambul.- TURQUÍA PALESTINA.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, visita Turquía del 14 al 15 de agosto para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 14 y hablar ante el Parlamento turco el 15. (Texto) (foto) (vídeo)

10:00h.- Ginebra.- MPOX OMS.- Reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar el nuevo brote de mpox (antes viruela de mono) en Africa. (Texto)

08:00h.- Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El Tribunal Constitucional emitirá una decisión sobre el caso contra el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, por el supuesto nombramiento irregular de un ministro, lo que podría suponer su destitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rangún.- BIRMANIA CHINA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visita Birmania, cuando aumenta el conflicto en el país del Sudeste Asiático, con la junta militar debilitada por grupos de guerrillas de minorías étnicas y prodemocráticas. (Texto)

Tarawa.- KIRIBATI ELECCIONES.- Kiribati celebra una primera rondas de votaciones para las elecciones parlamentarias que determinará el futuro del actual gobierno pro chino encabezado por Taneti Maamau (Texto)

Tegucigalpa.- CRISIS MIGRATORIA HONDURAS.- Más de 276.000 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos, han cruzado Honduras en lo que va de 2024 en su camino hacia Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY GOBIERNO - El Gobierno de Paraguay, liderado por Santiago Peña, cumple el 15 de agosto un año en funciones con una macroeconomía ordenada, mayor recaudación tributaria, pero con el reto de fortalecer las instituciones y la lucha contra la corrupción y de ganar autonomía frente al oficialista Partido Colorado. (Análisis) (Texto) (Foto)

Asheville (EE.UU.) - EEUU ELECCIONES - El expresidente estadounidense y candidato electoral republicano Donald Trump (2017-2021) celebra un mitin electoral centrado en sus propuestas económicas en caso de llegar al poder. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Santo Domingo - R.DOMINICANA INVESTIDURA - Luis Abinader se dispone a iniciar su segundo y último mandato como presidente de República Dominicana con la vista puesta en dos grandes reformas, la constitucional y la fiscal, e importantes retos. (Texto) (Foto)

Medellín (Colombia) - COLOMBIA JUSTICIA - El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, lidera un acto público de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por las ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército en el departamento de Antioquia. (Texto) (foto)

El Alto (Bolivia) - BOLIVIA TECNOLOGÍA - Dos estudiantes universitarios de Bolivia desarrollaron un videojuego para teléfonos móviles en el cual se utiliza el lenguaje de señas, este proyecto busca fomentar el aprendizaje de este lenguaje y la inclusión de personas con discapacidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Economía

Buenos Aires - ARGENTINA INFLACIÓN -El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este miércoles el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2024, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 271,5 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- NORUEGA FONDO.- El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, presenta el balance de los seis primeros meses del año. (Texto)

12:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de julio.

12:00h.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Destacadas personalidades de la política y la economía argentinas, entre ellas el presidente, Javier Milei, y la canciller, Diana Mondino, participan en la vigésima primera edición del Council of the Americas Buenos Aires, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). (Texto) (Vídeo)

09:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE de junio.

09:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la segunda estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del segundo trimestre de 2024. (infografía)

Ciencia, tecnología y Medio Ambiente

Atenas - GRECIA INCENDIO - Grecia espera poder dar por controlado este miércoles en el hasta ahora peor incendio forestal del año, que ha quemado miles de hectáreas de bosque cerca de Atenas, aunque aún se encuentran activos cientos de focos menores y dispersos y que se ha cobrado la vida de un mujer. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Roma.- ITALIA INCENDIOS.- Los bomberos de Roma viven un verano de incendios constantes y lamentan que la falta de personal y recursos complica las actuaciones del cuerpo, encargado de un zona metropolitana de más de cuatro millones de habitantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Chihuahua.- MÉXICO SEQUÍA.- La sequía convierte en desiertos tres lagunas del norte de México y mata a miles de peces (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Quito.- ECUADOR AMAZONÍA.- Presentación del proyecto "Historias de Defensa" de territorios y derechos que se desarrolló con comunidades shuar, zápara y kichwa de la Amazonía ecuatoriana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - SURAMÉRICA AGUA - El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF- lleva a cabo en Montevideo el Foro Fluvial Sudamericano, un espacio de diálogo, cooperación y acción enfocado en la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos y los sistemas fluviales en Suramérica. (foto) (video)

21:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece una llamada telefónica para informar sobre el estado de la nave espacial Starliner de Boeing (Texto)

Cali (Colombia) - COLOMBIA MÚSICA - Comienza el XVIII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que estará dedicado a la biodiversidad y conectado a la COP16 que tendrá lugar en octubre en la ciudad colombiana de Cali. (Hasta el 19 de agosto). (foto) (video)

