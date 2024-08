Miércoles, 14 de agosto de 2024 (18:00 GMT)

===============

ISRAEL PALESTINA

===============

La delegación israelí se prepara para negociar el alto el fuego en una reunión sin Hamás

Jerusalén (EFE).- La delegación negociadora israelí se reunió este miércoles con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Doha (Catar) para buscar un acuerdo del alto el fuego en Gaza, a la que Hamás dijo que no acudirá. "Hamás no será parte de las próximas negociaciones programadas para mañana jueves", reiteró esta mañana la organización islamista, después de anunciar el domingo que no enviaría una comisión negociadora para reivindicar que se aplique lo acordado con anterioridad "en lugar de proseguir con nuevas rondas".

Israel agradece a EE.UU. la venta de armamento por valor de 20.000 millones de dólares

Jerusalén (EFE).- Israel agradeció este miércoles a EE.UU. la venta de un gran paquete de armamento militar por valor de 20.000 millones de dólares, incluidos 50 aviones de combate F-15, aprobada ayer, aunque el envío de la mayoría de estos equipos no se espera hasta dentro de varios años. "Mientras Israel y nuestros servicios de seguridad permanecen en alerta máxima, quiero expresar mi agradecimiento a nuestros aliados que se mantienen unidos a nosotros frente a las amenazas cargadas de odio del régimen iraní y sus aliados terroristas", indicó en un mensaje en X el presidente israelí, Isaac Herzog.

----------------------------

EEUU ELECCIONES

Harris recorta a la mitad la ventaja de Trump sobre Biden en Florida, según sondeo

Miami (EFE).- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, recortó a la mitad la ventaja que llevaba en junio en Florida al candidato republicano Donald Trump a su entonces contendiente, el presidente Jose Biden, según una encuesta de la Florida Atlantic University (FAU) divulgada este miércoles. El expresidente (2017-2021) aventaja a la candidata demócrata con tres puntos porcentuales (50%-47%) entre los posibles votantes. El 2% de los votantes consultados dijo que estaba indeciso y el 1% que votaría por un tercer candidato.

UCRANIA GUERRA

Rusia trata de frenar la incursión ucraniana en Kursk mientras Zelenski celebra avances

Moscú/Kiev (EFE).- Rusia trata de impedir un mayor avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dice que sus fuerzas siguen avanzando en varias zonas y que en algunas han progresado uno o dos kilómetros en un solo día. "Las unidades de la agrupación militar Séver (Norte), con apoyo de la aviación, drones y la artillería, abortaron varios intentos de grupos móviles del enemigo de adentrarse en territorio ruso a bordo de blindados", informó el Ministerio de Defensa ruso en un parte publicado en Telegram.

HURACANES ATLÁNTICO

Cientos de personas refugiadas y carreteras bloqueadas en Puerto Rico por Ernesto

San Juan (EFE).- Cientos de personas se encuentran este miércoles en los refugios habilitados por las autoridades de Puerto Rico, donde hay carreteras bloqueadas y algunos ríos se están desbordando tras el paso de Ernesto, que se ha convertido en huracán. Según los datos del Departamento de la Familia, al menos 375 personas han buscado refugio en 72 albergues en distintos municipios de la isla.

REPÚBLICA DOMINICANA INVESTIDURA

El presidente dominicano asume su segundo mandato decidido a reformar la Constitución

Santo Domingo (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, asumirá el próximo viernes su segundo y último periodo de Gobierno tras lograr la reelección en mayo pasado, y lo hará con la vista puesta en una reforma constitucional, criticada por muchos, y una reforma fiscal, postergada durante años. A solo horas de conocerse los resultados de las elecciones de mayo, Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, liberal y progresista), anunció su intención de cambiar la Constitución, la cual sería la cuarta reforma de este siglo, y todo indica que lo hará.

ÁFRICA MPOX

La OMS declara nuevamente el mpox como una emergencia internacional de salud pública

Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles el actual brote de mpox (conocido antes como viruela del mono) en la República Democrática del Congo (CDC), y que se ha extendido a otros países cercanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras contenerse su propagación y considerarse que la situación estaba bajo control.

VENEZUELA CRISIS

El Ente electoral de Venezuela tilda de "panfletario" el informe de ONU sobre presidenciales

Caracas (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tildó este miércoles de "panfletario" el informe provisional elaborado por el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el cual las presidenciales del 28 de julio carecieron de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles". En un comunicado, el CNE recordó que, según lo acordado con la ONU, este documento tendría fines internos, por lo que su divulgación pública viola lo pactado y "demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados".

ARGENTINA ATENTADO

Cristina Fernández denuncia "violencia política" al declarar en el juicio por su atentado

Buenos Aires (EFE).- En medio de muestras de apoyo de sus simpatizantes, que la aclamaron a la salida de su domicilio y a su llegada al juzgado, la expresidenta argentina Cristina Fernández testificó este miércoles en el juicio por el intento de asesinato en su contra, perpetrado el 1 de septiembre de 2022, y en el que denunció "violencia política". La expresidenta (2007-2015), que testificó en la causa que investiga el fallido magnicidio, cometido cuando era vicepresidenta (2019-2023), denunció haber sufrido "violencia política" previa al atentado e instó a investigar a sus "autores intelectuales" y "financiadores".

BANGLADÉS PROTESTAS

Yunus agradece a la ONU su apoyo al movimiento estudiantil que tumbó a Hasina en Bangladés

Daca (EFE).- El nuevo líder del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, agradeció este miércoles a Naciones Unidas su apoyo a las protestas estudiantiles que propiciaron la salida del país de la ex primera ministra Sheikh Hasina, durante una conversación telefónica con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. "Yunus le agradeció a él y a su viejo amigo Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, por apoyar la revolución estudiantil de Bangladés y defender sus derechos durante los asesinatos sin precedentes y devastadores de manifestantes estudiantiles", informó en un comunicado la oficina de prensa del Gobierno provisional de Bangladés.

El Vaticano expulsa de Sodalicio a su fundador, el peruano Luis Fernando Figari

Lima (EFE).- El Vaticano expulsó de la congregación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) a su fundador, el peruano Luis Fernando Figari, tras las investigaciones que le señalan culpable de haber cometido abusos, informó este miércoles la Conferencia Episcopal Peruana. "La Conferencia Episcopal Peruana, hace de conocimiento público el Decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede, con el cual informa, a norma del canon 746 del Código de Derecho Canónico, la expulsión del señor Luis Fernando Figari Rodrigo, de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana", indicó la oficina de prensa de la institución en un comunicado. EFE

int-pddp