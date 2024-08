La OMS hace un llamamiento para donar 13,6 millones de euros destinados a controlar el brote de mpox en África

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un plan de respuesta regional para hacer frente al rebrote de mpox en África que requiere de 15 millones de dólares iniciales (13,6 millones de euros) para apoyar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta. Así lo ha expresado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su reunión con el Comité de Emergencia en el que se decidirá si tal evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. La reunión, que ha comenzado a las 12.00 horas, está previsto que finalice ya por la tarde. Así, Tedros ha adelantado que ya se han liberado 1,45 millones de dólares (1,31 millones de euros) del Fondo de Contingencia de la OMS para Emergencias, y tienen previsto liberar más en los próximos días. El resto esperan financiarlo a través de los donantes. El director general de la OMS ha recordado que mpox se notifica en la República Democrática del Congo (RDC) desde hace más de una década, y el número de casos notificados cada año ha aumentado constantemente durante ese periodo. Sin embargo, durante el año pasado, los casos notificados aumentaron significativamente, y ya el número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 casos y 524 muertes. La aparición durante 2023 de una variante más grave y mortal en la RDC y su rápida propagación, principalmente a través de relaciones sexuales, y su detección en países vecinos de la RDC, es "especialmente preocupante" para la OMS, razón por la que convocó este Comité de Emergencia. En el último mes, se han notificado unos 90 casos de la nueva variante en cuatro países vecinos de la RDC que no habían notificado mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. "Pero no se trata de un brote de un clado, sino de varios brotes de clados diferentes en países diferentes con modos de transmisión y niveles de riesgo diferentes", ha advertido el líder del organismo sanitario de las Naciones Unidas. A su juicio, para detener estos brotes, será necesaria una respuesta "adaptada y global", en la que las comunidades "ocupen un lugar central". En este sentido, la OMS está colaborando con los gobiernos de los países afectados, los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) de África, las ONG, la sociedad civil y otros asociados, a fin de "comprender y abordar las causas de estos brotes". VACUNAS RECOMENDADAS En este punto, Tedros ha recordado que la OMS recomienda dos vacunas contra el mpox, que también han sido aprobadas por las autoridades nacionales de reglamentación incluidas en la lista de la OMS, así como por países concretos como Nigeria y la RDC. Asimismo, la semana pasada la OMS puso en marcha el proceso para la inclusión de las vacunas mpox en la Lista de Uso de Emergencia, lo que acelerará el acceso a las vacunas para los países de ingresos más bajos que aún no han emitido su propia aprobación reglamentaria nacional. La Lista de Uso de Emergencia también permite a asociados como Gavi y UNICEF adquirir vacunas para su distribución. En este sentido, la OMS insta a los Estados Miembros y a los fabricantes de vacunas que colaboren con donaciones de vacunas. Tedros también ha llamado a facilitar el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas, suministros para la atención clínica y otras herramientas. PROLONGACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Cuando la OMS declaró el fin de la anterior emergencia de salud pública de emergencia internacional por mpox el año pasado, emitió recomendaciones permanentes en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, que expiran la semana que viene. Ahora, Tedros ha anunciado que las prorrogará un año más "para ayudar a los países a responder al riesgo crónico de viruela". "Si decidiera, siguiendo su consejo, que la situación actual representa una emergencia de salud pública de importancia internacional, emitiría recomendaciones temporales de acuerdo con el RSI, también siguiendo su consejo", ha concluido.

