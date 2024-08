Google confirma que su nuevo plegable Pixel 9 Pro Fold no llegará a España

Google ha confirmado que la segunda generación de su teléfono móvil plegable de tipo libro, Pixel 9 Pro Fold, llegará a Canadá, Australia, Japón y algunos países de Europa como Alemania y Francia, pero no se comercializará en España. La compañía presentó este dispositivo y la nueva familia de 'smartphones' Pixel 9, formada por el modelo estándar y dos equipos Pro (uno de ellos, XL), así como los Pixel Pro Buds 3 y la nueva generación de su 'smartwatch', Pixel Watch 3. En el marco del evento Made By Google, la tecnológica ha detallado las especificaciones de su nuevo terminal plegable de tipo libre, Pixel 9 Pro Fold, que incorpora una pantalla exterior Super Actua OLED de 6,3 pulgadas -mismo tamaño que el modelo Pixel 9-, con una resolución de 1.080 x 2.424 px. Su tasa de refresco es de 120Hz e incorpora Corning Gorilla Glass Victus 2. El panel interno, en cambio, ofrece un tamaño de 8 pulgadas (2.076 x 2.152) y un pico de brillo máximo de 1.600 nits. Además, reproduce contenidos en HDR10+ y tiene una frecuencia de actualizazión igual que la pantalla exterior. Si bien plegado tiene un grosor de 10,5 mm, desplegado se redice más de la mitad, con 5,1 mm. Ademá, pesa 258 gramos e introduce un procesador Tensor G4, fabricado en 4 nanómetros (nm). La cámara del nuevo Pixel 9 Pro Fold es triple e incluye una lente principal de 48 MP, con apertura f/1.7, un gran angular de 10,5 MP (f/2.2) y telefoto de 10,8 MP (f/3.1), con zoom óptico de 5x. En cuanto a sus cámaras frontales, tanto la interna como la externa es de 10 MP con apertura f/2.2. A nivel de configuración, dispone de una memoria RAM de 16 GB LPDDR5X y dos opciones de almacenamiento interno, de 256 GB y 512 GB UFS 4.0. Asimismo, la batería es de 4.650 mAh y tiene una carga rápida por camble de 30W, así como inalámbrica. Este móvil ya está disponible para su reserva por un precio de 1.799 dólares 8unos 1.635 euros al cambio actual) y se venderá a partir del 4 de septiembre también en otros países como Alemania, Australia, Bélgica, Irlanda, Japón, Suiza y Reino Unido. No llegará, en cambio, al mercado español, tal y como ha señalado Google en su página web.

