Ucrania califica de "amenazas imaginarias" las acusaciones de Bielorrusia de la violación de su espacio aéreo

Las autoridades de Ucrania han desdeñado este martes las acusaciones del pasado fin de semana de presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien denunció la supuesta violación del espacio aéreo bielorruso por parte de drones ucranianos, calificándolas de "amenazas imaginarias" a las que no es preciso reaccionar. "La parte bielorrusa es conocida por muchas declaraciones a las que no se debe reaccionar", ha desestimado el portavoz ucraniano del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgi Tiji, quien ha asegurado que tras analizar "cuidadosamente" estás declaraciones, consideran que no es necesario prestarles atención. En ese sentido, ha zanjado la cuestión reclamando a la otra parte que se abstengan de crear "sentimientos antiucranianos" y la impresión de "amenazas imaginarias que no existen", según recoge la agencia de noticias Ukrinform. El pasado sábado, el presidente Lukashenko afirmó que detectaron "docenas" de vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobrevolando territorio bielorruso. Como consecuencia el Ministerio de Exteriores convocó a la encargada de negocios de Ucrania, Olga Timush, para hacerle llegar una protesta formal por estos hechos.

