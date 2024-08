Google Pixel Watch 3 estrena un nuevo tamaño de 45 mm y se centra en funciones relacionadas con la salud desde 449 euros

El nuevo reloj inteligente de Google Pixel Watch 3 llega con un nuevo tamaños de 45 mm, se ha diseñado con una serie de funcionalidades avanzadas enfocadas a la salud y al 'fitness' y se pondrá a la venta el próximo 10 de septiembre desde 449 euros, aunque ya es posible reservarlo. La compañía ha dado a conocer este dispositivo en el marco de Masde By Google, un evento 'online' en el que también ha avanzado las especificaciones técnicas de su nueva familia de 'smartphones' y las correspondientes a los auriculares Pixel Buds Pro 2. Lo más destacado de esta nueva generación de 'smartwatches' es que llega con dos tamaños. El que ya se vio en los modelos anteriores, de 41 mm, y uno mayor, de 45 mm. Ambos tienen caja de aluminio 100 por ciento reciclado, con correa deportiva en dos tallas, pequeña y grande. El modelo más grande pesa 37 gramos sin la correa e incorpora pantalla actua, cristal personalizado 3D Corning Gorilla Glass 5 y pantalla AMOLED LTPO de 320 pp con espacio de color DCI-P3. Su pico de brillo máximo, además, es de 2.000 nits y tiene una tasa de refresco de 60 Hx. Su batería tiene una capacidad de 420 mAh y ofrece hasta 34 horas de autonomía con la pantalla siempre activa (AOD, por sus siglas en inglés), así como 36 horas si se activa el modo de ahorro de batería. Además, se carga al 50 por ciento en menos de 30 minutos y necesita 80 minutos conectado a una fuente de carga apra tener la batería completada hasta el 100 por ciento. Con procesador Qualcomm SW5100 y coprocesador Cortex M33 -igual que el modelo de 41 mm-, está basado en Wear OS 5.0 y tiene una configuración de 2 GB de SDRAM y 32 GB de memoria flash EMMC. Además, a nivel de conectividad, presume de 4G LTE y UMTS, Bluetooth 5.3, WiFi a 2,4 GHz y 5GHz y NFC. Por otro lado, el modelo más pequeño, que tiene un panel un 10 por ciento más grande que la anterior generación, pesa 31 gramos sin correa y viene con pantalla AMOLED LTPO de 320 ppp con DCI-P3 y hasta 2.000 nits de brillo máximo. Además, como el otro 'smartwatch' de 45 mm, se ajusta automáticamente hasta 1 nit en entornos oscuros. También se puede mantener con la función AOD y tiene una respuesta de 60 Hz. Su batería tiene una cpacidad de 307 mAh, de manera que dura hasta 24 horas con la AOD y 36 si se ha activado el modo de ahorro de batería. Para cargarla al 50 por ciento solo es necesario tenerlo enchufado unos 24 minutos y se completa su batería en alrededor de una hora. Este otro modelo tiene la misma configuración de memoria y almacenamiento interno que el de 45 mm (2 GB de SDRAM y 32 GB de memoria flash eMMC) y viene con los mismos sensores: brújula, altímetro, sensores eléctricos multifunción compatibles con la aplicación de electrocardiograma, giroscopio, barómetro, magnetómetro, etc. FUNCIONES ENFOCADAS AL 'FITNESS' La marca tecnológica ha comentado que estos dispositivos están destinados principalmente a ofrecer funciones relacionadas con la salud y que presenta diferentes herramientas como la función de recuperación diaria. Esta funciona con un algoritmo nuevo, basado en el sensor de frecuencia cardíaca, que analiza la frecuencia cardíaca en reposo, su variabilidad y el sueño reciente para dar una imagen de cómo está preparado el cuerpo para entrenar cada día. Por otra parte, Carga Cardiovascular permite realizar un mejor seguimienrto del entrenamiento y detecta el esfuerzo y la intensidad del corazón durante las actividades de cardio y el resto del día, e inclkuso realiza un seguimiento de las tendencias diarias para mantener o mejorar la actividad física. Estas métricas aparecen en el nuevo resumen matinal de Fitbit, que permite a los usuarios planificar fácilmente cada mañana, con un resumen diario que se muestra en la muñeca al despertar y que incluye catacterísticas como Dormir, recuperación, etc. Google también ha comentado que estos relojes vienen con "potentes herramientas para corredores", que les permtien planificar carreras, guiarles a lo largo de ellas y conocer el progreso. Con ellos también se puede analizar la postura y acceder a un análisis integral de la cadencia de los apsos, la longitud y la altura de las zancadas. Por último, la marca ha dicho que Pixel Watch 3 presenta una capacidad única de detección de ausencia del pulso, una emergencia sanitaria que puede afectar a cualquier edad y se debe a diferentes problemas físicos. Con esta característica, que llegará en septiembre a varios países de Europa, el reloj puede llamar automáticamente a los servicios de emergencias. Google ha indicado que ya se ha abierto el plazo de preventa de estos dispositivos y el modelo de Pixel Watch 3 con esfera de 41 mm se venderá en cuatro colores (negro, porcelana, verde liquen y rosa peonía) desde 399 euros en su versión con WiFi, 499 euros la LTE. Mientras, Pixel Watch 3 de 45 mm llegará en tres colores (negro, porcelana y verde liquen) por 449 euros (WiFi) y 549 euros (LTE).

