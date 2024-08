Exportaciones agrícolas colombianas a EE.UU. crecen un 78 % desde la firma del TLC en 2012

Bogotá, 13 ago (EFECOM).- Las exportaciones agrícolas colombianas a Estados Unidos aumentaron un 78 % desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 y alcanzaron los 4.100 millones de dólares de beneficio en 2023, informó la vicesecretaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), Alexis Taylor.

En un foro sobre la perspectiva de la industria agrícola colombiana, celebrado este martes en Bogotá, voces de la agricultura y la pesca valoraron los datos resultantes de las exportaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor del TLC entre ambos países, que posicionó a EE.UU. como el principal inversor en Colombia.

Taylor recordó también que un 40 % de las exportaciones agrícolas colombianas son destinadas a los Estados Unidos y espera que estas cifras continúen creciendo junto con las oportunidades comerciales entre ambos países.

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Colombia (AmCham Colombia), Santiago Marroquín, resaltó que la canasta exportadora de Colombia se ha diversificado y extendido desde la firma del TLC en un 84 % respecto a los productos que exportaba el país antes de firmarlo.

Además, Marroquín señaló la importancia de ajustar las producciones y exportaciones colombianas a los distintos departamentos, que tienen diversas formas y procesos de producción, así como responder a las necesidades y las demandas de los distintos estados de EE.UU, que también difieren.

Por su parte, la vicepresidenta de inversiones de la agencia estatal ProColombia, María Paula Arenas, apuntó que con el TLC aumentaron en un 20 % los proyectos de inversión, cifra que esperan que continúe creciendo con la promoción de "un país con potencial agrícola".

Participaron en el foro representantes de la industria de aguacates hass, uno de los principales productos exportados a los Estados Unidos, y de la cría de tilapia.

Oscar Botero, de la empresa Piscicola Botero, hizo hincapié en la importancia de mantener los estándares de calidad que permiten la exportación a los Estados Unidos y apostó por la inversión en las infraestructuras para responder a los "estrictos" estándares estadounidenses.

La directora ejecutiva de Corpohass, Katheryn Mejía, puso en valor la marca propia de aguacates colombianos, 'Avocados from Colombia, sustainability from the heart', proyecto que pretende mostrar al consumidor la parte social tras la producción, distribución y exportación de esos aguacates.

Uno de los temas que se trató fue la renegociación del TLC por parte del actual Gobierno colombiano, a lo que la vicesecretaria del USDA respondió a periodistas que "se pondría en riesgo todo el tratado", que "tantos beneficios ha aportado a Colombia". EFECOM

