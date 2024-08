El equipo de campaña de Trump pide a UE que deje de "interferir" en las elecciones presidenciales de EEUU

El equipo de campaña del expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones presidenciales Donald Trump ha pedido a la Unión Europea que deje de "interferir" en el proceso electoral y ha asegurado que es "enemiga de la libertad de expresión", después de que el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, avisara al propietario de la red social X, Elon Musk, que está investigando posibles violaciones de la ley europea de servicios digitales ante potencial discurso de odio antes de su charla con Trump. "La Unión Europea deben ocuparse de sus propios asuntos en lugar de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. (...) Seamos muy claros: la Unión Europea es enemiga de la libertad de expresión y no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hacemos campaña", ha indicado el portavoz de campaña, Steven Cheung, a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. Además, ha aprovechado la ocasión para cargar contra la Administración de Joe Biden y Kamala Harris, al considerar que "solo" en este contexto "una organización extranjera no democrática puede sentirse lo suficientemente envalentonada para decirle a este país qué debe hacer". "Saben que una victoria de Trump significa que EEUU ya no será estafado porque utilizará inteligentemente los aranceles y renegociará los acuerdos comerciales para priorizar a EEUU", ha agregado. Horas antes, Breton, en una carta enviada al magnate sudafricano, ha asegurado que junto a su equipo estará "extremadamente atento a cualquier evidencia que apunte a violaciones de la ley de servicios digitales" y en ese caso, Bruselas "no dudará en hacer pleno uso de las herramientas a mano, incluso mediante la adopción de provisionales". El comisario francés recuerda que aunque la charla con Trump no impacta al público europeo directamente, la obligación de X es moderar el contenido que es accesible en la plataforma por lo que tiene responsabilidad respecto al cumplimiento de la red social con la normativa comunitaria. Entre los procedimientos abiertos contra X, el Ejecutivo europeo dio en julio el primer paso para sancionar a la red social por violar las obligaciones de la nueva ley digital europea por conceder acceso discrecional a su insignia azul, que designa a las cuentas verificadas por la plataforma, lo que afecta negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones libres e informadas. En el mes de diciembre lanzó una amplia investigación para dirimir si la compañía de Elon Musk cumple la nueva regulación europea en áreas como la gestión de riesgos, la moderación de contenidos, transparencia publicitaria, patrones oscuros y el acceso a datos por parte de investigadores. En este sentido, ha pedido explicaciones a la red social por haber reducido en un 20 por ciento su equipo de moderadores de contenidos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/897317/1/equipo-trump-pide-ue-deje-interferir-elecciones-presidenciales TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

