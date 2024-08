La Federación Estadounidense de Gimnasia apela al TAS la retirada del bronce a Jordan Chiles

La Federación Estadounidense de Gimnasia confirmó a última hora del domingo que ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que la gimnasta Jordan Chiles conserve la medalla de bronce que ganó en el ejercicio de suelo de los Juegos Olímpicos de París y que le ha sido devuelta a la rumana Ana Barbosu tras un dictamen del propio tribunal. Barbosu finalizó tercera en la mencionada final, pero cayó al cuarto puesto en detrimento de Chiles después de que el equipo estadounidense presentara una reclamación ante los jueces que provocó que la americana pasase de la quinta al último cajón del podio. Rumanía llevó el caso ante el TAS, que el pasado sábado dictaminó que la puntuación original de Chiles debía restablecerse, ya que la reclamación estadounidense se había presentado fuera del plazo de un minuto y, por tanto, no era válida. La Federación Internacional de Gimnasia modificó el resultado y el Comité Olímpico Internacional confirmó que el bronce era para Barbosu. Sin embargo, USA Gymnastics dijo que había presentado "una carta y pruebas de vídeo al Tribunal de Arbitraje Deportivo que establecen de forma concluyente que la solicitud de la entrenadora jefe Cecile Landi de presentar una investigación se presentó 47 segundos después de la publicación de la puntuación". La federación indicó igualmente que no tuvo acceso a este video antes de la resolución del sábado y que por ello no lo había podido presentar "previamente".

