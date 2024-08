Heridas una niña de once años y una mujer por un apuñalamiento en el centro de Londres

Una niña de once años y una mujer de 34 han resultado heridas este lunes por un apuñalamiento en pleno centro de Londres, en Leicester Square, según la Policía Metropolitana, que ha confirmado el arresto del presunto autor y único sospechoso del ataque. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11.30 (hora local), según un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres. Las dos víctimas han sido evacuadas a un hospital, sin que se tenga constancia de su estado. La zona, que alberga teatros, tiendas y restaurantes, es un destino especialmente frecuentado por los turistas. Las autoridades no creen en un primer momento que se trate de un ataque de índole terrorista, según las fuentes oficiales citadas por el periódico 'The Guardian'.

