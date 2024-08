Anni Espar: "Escuchar el himno con mis compañeras en el podio es algo que no voy a olvidar nunca"

La internacional española de waterpolo Anni Espar ha asegurado que el momento de estar en el podio con sus compañeras, algo que ha "soñado" durante mucho tiempo, tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París es algo que no va "a olvidar nunca", y ha afirmado que todas las jugadoras llegaron "muy preparadas" a la cita. "Pienso en todas mis compañeras, en mi familia, en mi pareja, en la gente que nos ha apoyado durante todos estos años, compañeras actuales y compañeras que han trabajado para que lleguemos hasta aquí. Se me pone la piel de gallina todavía viendo lo que hemos conseguido. Es brutal. Llevamos tiempo soñando con subir a ese podio, y escuchar el himno ahí arriba... Disfrutar del momento de conseguirlo y estar con mis compañeras va a ser algo que no voy a olvidar nunca", señaló a su llegada al aeropuerto de El Prat. Además, la catalana de la diferencia respecto a las dos platas conseguidas en las anteriores ediciones de los Juegos. "Obviamente, el rival no era Estados Unidos, pero creo que habíamos demostrado durante toda la fase la consistencia con la que hemos jugado y ser capaces de ganar a cualquiera. Y luego también el trabajo que hemos hecho durante toda la preparación. Creo que llegábamos muy preparadas; hemos hecho un trabajo de mucha comunicación dentro del agua y el equipo estaba muy unido, y creo que ha sido clave para ganar. Respecto a las expectativas de superar las medallas de Barcelona'92, Espar explicó que "la gente también tiene que ver y entender que cuesta mucho llegar hasta aquí". "Llegar a unos Juegos ya es muy difícil. El hecho de que no se hayan conseguido ciertas medallas le da más valor al hecho de poder conseguirlas y de que es muy difícil", expresó. "Todos soñamos con conseguir un oro olímpico, una medalla olímpica, pero es muy difícil y hay muchos países que también juegan y que también entrenan para ganar. El deporte español está muy bien, si seguimos trabajando así estoy segura que en los próximos Juegos vamos a superar ese récord que tenemos de Barcelona", concluyó.

