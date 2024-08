Rusia denuncia un incendio provocado por el ataque de drones ucranianos en la central nuclear de Zaporiyia

La empresa estatal de energía nuclear rusa, Rosatom, ha informado este domingo de un incendio en una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, en la parte de Ucrania bajo control ruso, que sería consecuencia de un ataque de drones ucranianos. "El 11 de agosto a las 20.20 y 20.32 una de las dos torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia ha recibido dos impactos de ataques de drones ucranianos que han provocado un incendio dentro de la estructura", ha publicado Rosatom, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. La organización estatal rusa indica que para las 23.30 el fuego principal había sido ya extinguida por personal del Ministerio de Situaciones de Emergencia. "Sin embargo, la estructura interna de la torre de refrigeración ha resultado gravemente dañada. El riesgo de hundimiento de la estructura será evaluado por especialistas cuando la situación lo permita", ha indicado. Según fuentes rusas el ataque fue con drones "kamikaze" lanzados desde la ciudad de Nikopol, en el margen occidental del río Dniéper. En cualquier caso, los niveles de radiación están en parámetros normales y la situación es normal. Los seis reactores de la central nuclear se encuentran en estado de parada fría, por lo que no existe riesgo de ningún tipo de explosión de vapor, según ha destacado el gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, en su canal en Telegram. La central nuclear ha notificado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). "Expertos del OIEA han visto un humo oscuro fuerte procedente de la zona norte de la central nuclear de Zaporiyia tras múltiples explosiones escuchadas durante la tarde", ha indicado el OIEA en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "El equipo ha sido informado de un supuesto ataque de drones hoy contra una de las torres de refrigeración del lugar. No se ha informado de ningún impacto que suponga un riesgo para la seguridad nuclear", ha añadido. Del lado ucraniano, el jefe del distrito militar de Nikopol, Yevhen Yevtushenko, ha subrayado que aunque ha habido un fuego, no supone un riesgo para la central nuclear controlada por fuerzas rusas. "Tranquilidad, por favor. El incendio no es en la central nuclear", ha afirmado en su canal de Telegram. Yevtushenko ha indicado que habrían sido las propias fuerzas rusas las que habrían prendido fuego a una gran cantidad de neumáticos dentro de la torre de refrigeración. "Puede que sea una provocación o un intento de provocar el pánico en las poblaciones del lado occidental del río. Actualmente la central nuclear opera con toda la normalidad posible en las condiciones de ocupación", ha indicado.

