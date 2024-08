(Previa) El nuevo Barça de Flick y Olmo arranca con el Gamper

El FC Barcelona se enfrenta este lunes al AS Monaco (20.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys en el Trofeu Joan Gamper, el trofeo de verano del club blaugrana que llega a su 59ª edición marcado por abrir la era del nuevo técnico, el alemán Hansi Flick, y por salvo sorpresa el debut como blaugrana de Dani Olmo, recién llegado y gran esperanza para el aficionado 'culer'. Queda mucho para armar al nuevo equipo, quizá lleguen más caras nuevas que se sumen a las de Flick, Olmo y Pau Víctor, además de los que estuvieron cedidos el año pasado... Pero arranca el nuevo Barça en el Gamper y quieren amarrar este primer título, por muy honorífico y no oficial que sea. El Gamper suele ser una fiesta de presentación. Esta vez, pese a que quede poco más de medio mes para el cierre del mercado, parece que queda mucho trabajo por hacer en los despachos. Pero, en el verde, la gira por Estados Unidos dejó buenas sensaciones y ahora, ante un Mónaco bastante rodado, los de Flick tienen un nuevo examen que aprobar. Pau Víctor, que confía en ganarse un puesto en el primer equipo tras ser fichado al Girona después de una buena cesión al Barça Atlètic, y Dani Olmo tendrán gran parte de los focos puestos en ellos. Olmo, que como el lesionado Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín López ganó la Euro 2024 este verano, todavía no está a tope. Tampoco lo están, a nivel físico, el regresado Eric Garcia y Pau Cubarsí, campeones olímpicos en Paris 2024 junto a Fermín López. A falta de saber la convocatoria oficial de este Gamper, por lo menos se les espera ver en la fiesta de presentación y, a poder ser, también en el verde. Quien seguro no estará es el delantero brasileño Vitor Roque, que no se entrenó en la previa por malestar y fiebre. Se suma a las bajas de Ansu Fati, que cayó en esta pretemporada cuando intentaba convencer a Flick de su valía, además de Pedri, Gavi, Araujo y Frenkie de Jong. Enfrente tendrán a un Mónaco que se ha reforzado este verano con el central Thilo Kehrer --al que ya tuvieron cedido la temporada pasada--, el mediocentro Lamine Camara o el joven delantero centro George Ilenikhena. En sus filas, el técnico Adi Hütter tiene a Aleksandr Golovin, Folarin Balogun, Youssouf Fofana o Denis Zakaria.

Compartir nota: Guardar Nuevo