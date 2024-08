Qatar exige una investigación independiente de los ataques de Israel contra las escuelas de Gaza

El Gobierno de Qatar ha exigido este sábado "una investigación internacional urgente" de las circunstancias del ataque de Israel contra la escuela de Al Tabin, en la Franja de Gaza, que ha dejado al menos un centenar de muertos y 150 heridos, según las autoridades del enclave palestino, el último de una serie de ataques israelíes contra las instalaciones educativas de Gaza. Qatar es un país mediador en la guerra de Gaza y durante las últimas semanas ha dedicado sus esfuerzos, junto a Estados Unidos y Egipto, a concretar una crucial reunión en su capital, Doha, el próximo 15 de agosto para conseguir de una vez por todas un alto el fuego. Israel ha defendido estos ataques argumentando que las escuelas de Gaza se han convertido en centros de mando de las milicias palestinas de Hamás, cuyas cifras de víctimas pone en disputa y asegura que los bombardeos son efectuados con el máximo cuidado para no afectar a los civiles. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar no se declara convencido por esta versión y exige "una investigación internacional urgente, con el despliegue incluido de investigadores independientes de Naciones Unidas, para esclarecer los hechos en relación a los constantes ataques de Israel contra las escuelas y los refugios para desplazados del enclave". Qatar declara lo ocurrido en la escuela de Al Tabin como "un crimen brutal contra civiles indefensos y una flagrante violación de los principios básicos del Derecho Internacional humanitario" y pide "a la comunidad internacional que brinde protección total a los desplazados e impida que las fuerzas de ocupación (Israel) implementen sus planes de expulsión"

