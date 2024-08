Chakir: "Corrí de forma inteligente, las sensaciones fueron buenas"

París, 10 ago (EFE).- Ibrahim Chakir, que logró con 2h11:44 la segunda mejor marca española en un maratón olímpico, dijo que en París corrió de "forma inteligente y las sensaciones al terminar fueron buenas" porque incluso hizo la segunda parte del recorrido más rápida que la primera.

El discípulo de Enrique Pascual, vigente campeón de España, realizó una carrera muy seria en París, en la que compartió línea de salida con dos de las leyendas de la distancia, el etíope Kenenisa Bekele y el keniano Eliud Kipchoge.

"Las sensaciones han sido bastante buenas. He llegado bien, tenía mucha fuerza, y lastima la cuesta grande. Después empecé a coger carga en los cuádriceps, isquios y gemelos, pero tenía muchas fuerza, aunque quería ir con cuidado", dijo Chakir, al término de la prueba.

"No quería quedarme tirado y acabé con fuerzas. Hice más rápida la segunda vuelta que la primera. He corrido bastante bien, bastante inteligente, y he llegado con muchas fuerzas", concluyó. EFE

