EEUU aclara que el Ejército de Sudán sigue sin aceptar su invitación a las negociaciones de paz

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha aclarado este jueves que el Ejército de Sudán aún no ha aceptado la invitación de la Casa Blanca a participar en la nueva ronda de conversaciones indirectas en la ciudad de Ginebra (Suiza) con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en rebeldía desde el inicio del conflicto, tan solo unos días después de que Jartum publicase un comunicado expresando su disposición a asistir. "Las RSF han aceptado asistir. Las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS)todavía no ha aceptado. (...) Seguiremos insistiendo a todas las partes en que no puede haber una victoria militar en esta guerra. Cada día que pasa es una tragedia más para el pueblo sudanés, por lo que esperamos que las FAS decidan asistir a las conversaciones de Ginebra la próxima semana", ha expresado durante una rueda de prensa. Además, ha recordado que el secretario de Estado, Antony Blinken, habló a principios de semana con el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, para recalcarle la importancia de asistir a estas conversaciones de cara a alcanzar un alto el fuego y permitir el acceso de ayuda humanitaria al país. Las últimas negociaciones indirectas se dieron el pasado 11 de julio y terminaron sin un acuerdo sobre la mesa, si bien el enviado especial de la ONU para Sudán, Ramtane Lamamra, afirmó que representaban "un paso optimista dentro de un proceso más largo y más complejo". Los militares abandonaron las conversaciones, iniciadas en un primer momento en Yedá y mediadas por Estados Unidos, tras denunciar que las RSF estaban desplegadas en hogares civiles y espacios públicos que se negaban a evacuar, en una violación de la llamada Declaración para la Protección de los Civiles firmada el 11 de mayo por ambos bandos, menos de un mes después del estallido. La guerra estalló el 15 de abril de 2023 tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir después de 30 años en el poder.

Compartir nota: Guardar Nuevo