Antía Jácome y María Corbera: "Seguiremos trabajando para que el resultado llegue"

Las piragüistas españolas Antía Jácome y María Corbera reconocieron que el fuerte viento que sopló este viernes en el Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne las penalizó en la final del C2 500 metros de los Juegos Olímpicos de París, en la que fueron sextas, y han explicado que detrás de este puesto hay "muchísimo trabajo". "No han sido las mejores condiciones para nosotras, pero hemos conseguido sacar nuestro 100%, que era el objetivo hoy. Soñamos con una medalla, lo hacen todas las que participan en unos Juegos Olímpicos. Lo que buscábamos era vaciarnos, dar nuestro 100%. No ha sido nuestra mejor regata, pero por las condiciones. No nos ha dejado remar como solemos hacerlo, pero sí que es verdad que no teníamos nada más que dar cuando hemos cruzado esa meta, y con eso nos quedamos", declaró Jácome ante los medios de comunicación. La gallega y la madrileña explicaron que el viento soplaba "a favor, pero tirando un poquito del lado" que les perjudicaba. "Cuando hemos llegado y hemos visto la realidad, y que encima cada vez se iba acentuando un poquito más... Íbamos intentando quitarle peso, porque hemos trabajado en ello en Mallorca, hemos hecho muchos entrenamientos así y estábamos preparadas. Hemos salido con todo, sin miedo, sin preocupación, como si fuera cualquier otro día en casa, pero en el último 200 las condiciones nos han perjudicado, y ha sido cuando nos han empezado a pasar el resto de embarcaciones", indicó Corbera. "Hemos sido capaces de exprimirnos, de que nos queme el cuerpo, los brazos, de llegar hasta la última palada y ser capaces de hacérselo difícil", añadió la madrileña. "El viento viene de atrás y de derecha. Al remar las dos del lado zurdo es muy complicado llevar la embarcación recta. Mantener la embarcación recta es muy complicado", apuntó la pontevedresa. En este sentido, Corbera afirmó que "el aire, cuando viene de popa y es más intenso", les lleva "donde quiere el barco". "Encima, si viene un poco del lado derecho, lo incrementa o más. Constantemente tenemos que estar haciendo un movimiento de repaleo, nos incrementa esa dificultad. Es una mezcla de intentar clavar adelante y que no sea sobre el pico de la ola. Son cosas que te perjudican, pero todas estábamos en las mismas condiciones", manifestó. A pesar de todo, Jácome señaló que están "muy contentas con este resultado". "Detrás de este sexto puesto hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de entrenamiento y estamos contentas de haber podido sacar hoy ese rendimiento. Era lo que teníamos, no podíamos dar absolutamente nada más. Era lo que buscábamos al venir aquí", expresó. "Todos queremos luchar por esas medallas, pero al final es muy complicado. Solo hay tres y al final hemos dado lo que teníamos en el cuerpo para poder llegar lo más adelante posible. Mañana, cambio de mentalidad o la misma pero con cambio de embarcación, intentar llegar a meta vacías, no poder dar ni una palada más. Sea el resultado que sea, estaremos satisfechas de haber podido sacar nuestro cien por cien", continuó. Por último, Corbera se mostró optimista de cara a la participación de ambas mañana en el C1. "Mañana no hay nada de viento, hoy nos han jorobado. Intentaremos sacar lo máximo otra vez por las condiciones. No por las condiciones nos hemos hecho pequeñas, sino que todo lo contrario, hemos salido a pelear la regata y en el 200 nos han empezado a pasar, pero es que íbamos ya vacías. Hemos intentado hacer un cambio, pero ya no había más. Ese resultado en algún momento llegará y seguiremos trabajando para que llegue", finalizó.

