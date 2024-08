A'ja Wilson: Me encanta ver cómo crece Jackie (Young)

París, 9 ago (EFE).- A'ja Wilson, pívot de la selección de Estados Unidos, la gran favorita del torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, manifestó, tras alcanzar la final del mismo, que la "encanta ver cómo crece" deportivamente su compañera Jackie Young, que se ha unido a ella y a Breanna Stewart como una de las líderes del equipo.

Wilson, de 28 años, doble ganadora de la WNBA con Las Vegas Aces, que es doble campeona mundial con el 'Team USA' y que persigue su segundo oro olímpico, acabó como la jugadora con mejor valoración (22) de la semifinal en el que su equipo derrotó al de Australia (85-64); un partido en el que recogió ocho rebotes y dio una asistencia. En el que Stewart (16 puntos, valoración de 21) y Young (14 puntos, 20 de valoración) acabaron justo detrás de ellas como las jugadoras más eficientes.

"Éste es uno de los mayores escenarios, con las luces más brillantes. Noto como que éste es un espacio genial para que Jackie (Young, oro olímpico de 3x3 en los Juegos de Tokio) esté en él", manifestó la pívot de Estados Unidos, equipo que apunta a su décimo título desde que el baloncesto está en el calendario olímpico, en el que entró en Montreal'76 (Canadá).

"También estamos viendo cómo Jackie está intentando formarse, estableciéndose, en nuestra liga (WNBA) y también en el mundo. Estoy muy feliz de estar a su lado y de verla crecer", comentó A'ja acerca de Young -que también es su compañera de equipo en Las Vegas Aces- en la zona mixta del Arena Bercy, donde el domingo jugarán la final contra la ganadora del Francia-Bélgica.

Preguntada acerca de cuál había sido su mejor partido con su selección, contestó: "No sé cuándo fue, pero mi primer partido con el primer equipo de Estados Unidos fue el más grande para mí".

"También tuve la oportunidad de jugar en el extranjero, pero no lo hice. No era mi estilo; no era lo mío", apuntó A'ja Wilson después de conseguir el pase a la final del torneo olímpico de los Juegos de París 2024. EFE

