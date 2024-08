Miércoles, 7 de agosto de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel ordena evacuar parte de la localidad de Beit Hanoun, en el norte de Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí ordenó en las últimas horas evacuar los barrios de Masheya y Sheikh Zayed de la localidad de Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza, y animó a los residentes a desplazarse al sur, hacia Ciudad de Gaza. En las últimas semanas, las fuerzas israelíes han ordenado evacuar partes del sur, centro y norte de la Franja, reduciendo todavía más la superficie "segura" del enclave y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares y refugios.

UCRANIA GUERRA

Ucrania toma prisioneros de guerra en la región rusa de Kursk, según el canal DeepState

Kiev (EFE).- Las Fuerzas Armadas ucranianas hicieron prisioneros a un grupo de soldados rusos en el distrito de Sudzha de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, durante una incursión con unidades mecanizadas en la que también habrían destruido dos tanques, según el canal militar ucraniano DeepState. Ucrania no ha confirmado oficialmente la operación. DeepState explicó que no ofrecerá más información sobre la incursión ucraniana en territorio ruso para no comprometer la seguridad de las tropas de Kiev que llevan a cabo la operación.

R.UNIDO VIOLENCIA

La Policía británica en alerta ante posibles disturbios en 30 centros de inmigración

Londres (EFE).- La policía británica está en alerta este miércoles tras circular por internet la información de 30 centros de inmigración en el Reino Unido ante los que grupos de extrema derecha planean manifestarse esta noche. El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió el martes de que las fuerzas del orden tomarán "todas las medidas que sean necesarias" para controlar una nueva ola de las revueltas iniciadas por estos grupos el 30 de julio en la localidad de Southport, en el noroeste de Inglaterra.

BANGLADÉS PROTESTAS

Bangladés nombra a un nuevo jefe de la Policía tras violenta represión de las protestas

Daca (EFE).- El presidente de Bangladés, Mohammed Shahabuddin, nombró a un nuevo jefe de la Policía para reemplazar al inspector general que estuvo a cargo del cuerpo durante las protestas estudiantiles, que fueron brutalmente reprimidas y se saldaron con más de 400 muertos. La orden del presidente fue emitida a última hora del martes y confirmó el nombramiento inmediato de Moinul Islam como nuevo inspector general de Policía. La situación continúa aparentemente tranquila este miércoles, mientras Bangladés aguarda la formación del nuevo Gobierno interino, que el presidente indicó el martes que estará encabezado por el economista Muhammad Yunus, galardonado con el Nobel de la Paz en 2006.

CHINA FILIPINAS

China realiza una "patrulla de combate" cerca de aguas disputadas con Filipinas

Pekín (EFE).- El Ejército de China anunció este miércoles que ha realizado una "patrulla de combate conjunta" en aguas y espacio aéreo del mar Meridional de China alrededor del atolón Scarborough, que se disputa con Filipinas. La patrulla busca "probar las capacidades de reconocimiento, alerta temprana, maniobras rápidas y ataque conjunto de las tropas", anunció el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) en un comunicado difundido en la red social Wechat.

TAILANDIA POLÍTICA

Partido tailandés Avanzar, "confiado" ante la inminente sentencia sobre su disolución

Bangkok (EFE).- El líder del partido progresista Avanzar, Pita Limjaroenrat, dijo este miércoles que está "confiado" en la supervivencia de su plataforma frente a la inminente decisión hoy del Tribunal Constitucional que podría suponer su disolución. El tribunal tiene previsto anunciar alrededor de las 15:00 hora local (6:00 GMT) su decisión sobre una denuncia que acusa a Avanzar (Move Forward) de intentar romper el actual sistema de monarquía constitucional por su propuesta electoral de rebajar las penas del delito de lesa majestad.

TAILANDIA CRIMEN

Daniel Sancho cumple un año en prisión a la espera de su inminente sentencia

Koh Samui (Tailandia) (EFE).- A la espera de conocer a finales de mes su sentencia por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta, Daniel Sancho cumple este miércoles un año de cárcel con una rutina de ejercicio, lectura y comida tailandesa cocinada por las presas del penitenciario de Samui, al sur de Tailandia. Sancho, que cumplió 30 años el pasado 11 de junio, ingresó en la cárcel de la turística isla el 7 de agosto de 2023, después de personarse ante un juez, que decretó su prisión provisional por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la vecina isla de Phangan, cinco días antes.

EEUU NARCOTRÁFICO

El Mayo Zambada será trasladado desde Texas a Nueva York

San Antonio (EE.UU.) (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue arrestado por autoridades en suelo estadounidense hace más de una semana, será trasladado desde Texas a Nueva York para ser juzgado, confirmó este martes por la noche su abogado, Frank Pérez, a EFE. Aún no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a Nueva York, pero se sabe que existe ya una acusación pendiente contra El Mayo en el Distrito Este de Nueva York, el mismo donde su otrora socio Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue condenado a cadena perpetua.

EEUU ELECCIONES

Harris y Walz se lanzan a la campaña: Estamos en desventaja pero tenemos impulso

Filadelfia (EE.UU.) (EFE).- La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el progresista Tim Walz, dieron este martes el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones de noviembre con un mensaje de esperanza para ganar al republicano Donald Trump tras meses de pesimismo. Horas después de nombrar a Walz, ambos aparecieron juntos frente a 14.000 simpatizantes en un estadio de Filadelfia (Pensilvania), en la primera parada de una gira que los llevará por los estados más competitivos del país, claves en el camino a la Casa Blanca.

VENEZUELA CRISIS

EE.UU. apoya la mediación de México, Brasil y Colombia para una "transición" en Venezuela

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos dio este martes su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política venezolana tras las elecciones del pasado 28 de julio. El encargado interino del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, señaló en una llamada con reporteros que EE.UU. está "a favor del diálogo" de la mencionada iniciativa diplomática y aseguró que mantienen una coordinación "muy cercana" con estos tres Gobiernos.

ARGENTINA FERNÁNDEZ

La Justicia argentina prohíbe al expresidente Alberto Fernández salir del país

Buenos Aires (EFE).- El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) no podrá salir de su país por una orden judicial dictada este martes tras la decisión de su expareja, Fabiola Yáñez, de denunciarle por violencia machista. Según una orden dictada por el juez federal Julián Ercolini y publicada por el portal Infobae, el exmandatario tiene prohibida la salida de Argentina como así también acercarse a Yáñez, que actualmente reside en Madrid con el hijo de ambos, Francisco, de dos años. EFE

int/ig