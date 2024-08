El jefe del Pentágono dice que los acusados del 11S a los que retiró el acuerdo de culpabilidad deben ser juzgados

El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha defendido este martes por primera vez su decisión de retirar el acuerdo de culpabilidad con el 'cerebro' de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y dos de sus cómplices, alegando que deben ser juzgados. "No fue una decisión que tomé a la ligera. Pero (...) las familias de las víctimas y nuestros militares merecen la oportunidad de ver que los juicios ante las comisiones militares sigan adelante en este caso", ha declarado durante una rueda de prensa con el secretario de Estado, Antony Blinken, y sus homólogos australianos en Maryland. Austin ha asegurado que "no pasa un día sin que piense en el 11-S y en los estadounidenses que murieron ese día", incluidos "aquellos que murieron tratando de salvar vidas y los soldados y familias que dieron tanto por este país en los años posteriores", razón por la que ha subrayado que es "profundamente consciente" de su "deber hacia todos aquellos cuyas vidas se perdieron". "Comprendo plenamente que ninguna medida de justicia puede compensar jamás su pérdida", ha reconocido. La semana pasada Austin revocó "con efecto inmediato" el acuerdo de culpabilidad por la que se declararían culpables de cargos de conspiración a cambio de recibir una sentencia de cadena perpetua en vez de cadena de muerte, alegando que la responsabilidad de una decisión tan relevante "debería recaer" sobre él, y relevó a la supervisora a cargo, Susan Escallier, después de años de esfuerzos para llegar a un acuerdo para cerrar los casos. Mohamed y otros cuatro sospechosos que se encuentran retenidos en Guantánamo están acusados de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aparte de los tres que llegaron al acuerdo, un cuarto no aceptó la declaración de culpabilidad. El quinto acusado fue declarado incompetente para ser juzgado debido a una enfermedad mental, y su caso se llevará a cabo por separado.

