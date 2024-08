Sería momento de vender bonos, según esta ganadora estrategia de inversión

(Bloomberg) -- Una estrategia técnica basada en el impulso que ha tenido un récord de éxito del 100% en las operaciones de bonos del Tesoro a largo plazo este año, el lunes emitió una señal de venta.

La señal de venta a la apertura del lunes se produce después de que el fondo cotizado en bolsa (ETF) de bonos de US$61.000 millones de BlackRock Inc. que sigue los bonos del Tesoro con vencimiento a más de 20 años (TLT) subiera el viernes cuando un débil informe de empleo alimentó la especulación de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés agresivamente.

El movimiento de finales de la semana pasada hizo que el ETF atravesara lo que los estrategas técnicos denominan un “trading envelope”, o una banda que sugiere que el fondo estaba sobrecomprado. Esto provocó una señal de venta en una estrategia basada en el indicador, que insta a los operadores a deshacerse de un instrumento cuando alcanza condiciones de sobrecompra y a comprar cuando se considera que está sobrevendido.

La estrategia de bandas promedio móviles ha generado señales previas este año — en enero, febrero, abril, junio y julio— y todas ellas han resultado en ganancias. Su rentabilidad en 2024 ha sido de aproximadamente el 33%, la mejor entre las más de 20 estrategias que utilizan indicadores técnicos analizados por Bloomberg.

Por supuesto, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El año pasado, la estrategia obtuvo malos resultados, con una pérdida de alrededor del 6,5% en cinco operaciones, ligeramente por debajo del rendimiento de una estrategia simple de comprar y mantener.

El lunes, los bonos del Tesoro repuntaron en toda la curva y los rendimientos a 30 años cayeron por debajo del 4% por primera vez este año, mientras oleadas de ventas azotaban los mercados bursátiles mundiales. Los bonos recortaron las ganancias después de que un indicador mostrara que el sector de servicios de EE.UU. repuntó en julio. El fondo TLT avanzó cerca de un 0,4% el lunes, ampliando su rentabilidad total este año al 1,7%. El mercado más amplio de instrumentos del Tesoro estadounidense había subido un 3% este año hasta el viernes.

El ETF TLT atrajo flujos de entrada en los últimos tres meses, incluidos US$4.800 millones en junio, ya que los inversionistas anticipaban que la Reserva Federal empezaría a reducir pronto los costos de endeudamiento.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Sell Bonds Now, Says Strategy With a Perfect 2024 Track Record

