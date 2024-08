Analista de BCA Research prevé desplome generalizado en acciones de mercados emergentes

(Bloomberg) -- Las acciones de los mercados emergentes se encuentran cerca de una venta masiva por la persistente debilidad económica de EE.UU., según el estratega que predijo correctamente una década de bajo rendimiento para la clase de activos tras la crisis financiera.

“Es un mercado a la baja, o bear market, no solo una corrección, así que será de más del 20%”, afirmó Arthur Budaghyan, estratega jefe de mercados emergentes y China de BCA Research. “No creo que haya ningún mercado, incluida la India, que vaya a subir o a estar plano. Creo que todo bajará”.

La caída del lunes destruyó más de US$900.000 millones en capitalización de mercado en acciones de mercados emergentes y llevó la valuación del principal índice de la región a su nivel más bajo desde noviembre.

Hace tiempo que Budaghyan se declara bearish con la renta variable de mercados emergentes. Redujo su recomendación para la clase de activos en abril de 2010 y la ha mantenido ahí. Desde entonces, las acciones de mercados desarrollados se han disparado casi diez veces mientras que el índice de los mercados emergentes solo ha subido un 6%.

Budaghyan es un caso atípico en el mercado. HSBC Asset Management y UBS Wealth Management predijeron este año que los descuentos de mercados emergentes les permitirían superar en desempeño a los mercados desarrollados. Budaghyan, sin embargo, señala que las ganancias por acción de las empresas de mercados emergentes llevan 13 años estancadas.

Es probable que el crecimiento económico de EE.UU. se frene a principios de 2025, según el estratega. La consiguiente debilidad del crecimiento y la ralentización de los ingresos llevarán a bajas en las ganancias de las empresas de EE.UU.

“Esto no se limita solo a los mercados emergentes. Creo que los mercados desarrollados son muy vulnerables y bajarán”, afirmó Budaghyan.

Por otra parte, sugirió comprar bonos soberanos de las principales economías ante una baja en los rendimientos, ya que los bancos centrales recortarán las tasas ante la amenaza de recesión.

“Los inversionistas deberían estar largos en bonos, dólares y oro”, dijo.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Long-Time Bear at BCA Research Says EM Stocks Set for 20% Drop

