Luis Alfonso y Margarita Vargas, de su amistad con Paloma Cuevas a cómo es su relación actual con Enrique Ponce

Tras asistir al concierto de Luis Miguel en el Festival Starlite demostrando una vez más que, con permiso de Paloma Cuevas, se han convertido en los mayores fans del artista mexicano y no se pierden ni uno de los conciertos de su gira española, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas han sido dos de los grandes protagonistas de la XV edición de la Gala Starlite que se ha celebrado este domingo en Marbella. Y es que la venezolana ha sido una de las premiadas de la noche por su compromiso con la educación y su participación en campañas de salud para prevenir y tratar enfermedades. Un galardón muy especial que recibía de manos de Paula Echevarría y que la nuera de Carmen Martínez-Bordiú agradeció muy emocionada: "Me siento muy feliz de recibir este premio. Desde pequeña, gracias a mi madre, he podido descubrir el maravilloso mundo de ayudar a los demás. Con 16 años empecé a dar clases de inglés en un colegio de bajos recursos y, desde entonces, mi vida cambió", reconocía durante su discurso. A su lado, como no podía ser de otra manera, su marido y padre de sus cuatro hijos -Eugenia, Luis, Alfonso y Enrique de Jesús-, Luis Alfonso, con el que forma una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional desde hace 22 años. Siempre amables ante las cámaras, los duques de Anjou han revelado que a pesar de su íntima amistad con Paloma Cuevas y Luis Miguel -en los últimos tiempos se han convertido en un cuarteto inseparable- su relación con Enrique Ponce sigue siendo buena y están al tanto de sus éxitos en su regreso a los ruedos en la temporada de su adiós definitivo al mundo del toro. Y buena prueba de ello es que después de que Luis Alfonso presumiese orgulloso de las "dos orejas y la puerta grande" del torero en su corrida en el Puerto de Santa María (Cádiz) este sábado, Margarita ha confesado que "nos alegramos mucho de su éxito, la verdad", confirmando así que su cariño por el novio de Ana Soria sigue intacto tras su separación de Paloma. Para la diseñadora, unas preciosas palabras que reflejan lo especial que es para ella: "Bueno, Paloma es mi hermana del alma, o sea... somos familia, pero siempre es maravillosa y súper artística" ha apuntado con una sonrisa con la que, a pesar de su discreción, ha revelado que su relación con Luis Miguel continúa viento en popa y a toda vela y atraviesa su mejor momento coincidiendo con la gira del 'Rey Sol' por nuestro país.

