El público de Castellón sorprende a Isabel Pantoja con un 'Cumpleaños Feliz' en su regreso al escenario

Isabel Pantoja ha hecho su esperada reaparición en el Real Club de Castellón como parte del SOM Festival, tras haber superado algunos problemas de salud. Con una gran sonrisa y llena de energía, la tonadillera, que acaba de cumplir 68 años, se entregó por completo a su público. El concierto en Castellón ha sido el más breve de su actual gira, donde la cantante, vistiendo un sencillo pero elegante vestido azul, ofreció una actuación acelerada recorriendo rápidamente sus grandes éxitos. Entre canción y canción, la artista aprovechó para recordar a seres queridos que ya no están, como su madre, Doña Ana, y entonó la emotiva canción 'Van a extrañarme', posiblemente en referencia a sus hijos. Su inseparable amiga Celeste la acompañó en el escenario, capturando cada momento con su móvil. Para sorpresa de todos, el público de Castellón sorprendió a Isabel Pantoja cantándole el 'Cumpleaños Feliz' tras su primera canción. Emocionada, la artista respondió: "Feliz de estar de nuevo, aquí en Castellón. Hacía muchísimo que no venía. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Deseando que lo paséis bien, porque eso es lo que pretendemos todos los que estamos aquí. Los que están fuera, los que están dentro. Hacemos todo lo posible porque lo superéis, lo paséis fenomenal. Disfrutéis, que es lo más bonito del mundo. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí". Durante su actuación, la tonadillera lanzó varias indirectas a su hijo, Kiko Rivera. La artista dejó claro su distanciamiento con frases como "Ya no nos hablamos" y "Sólo yo lo quise". Además, hizo un llamamiento dejando claro que no hay que dejar pasar más tiempo sin reconciliarse: "Si me quieres, o si me amas, no seas tonto, no pases más tiempo. No seas tonto, el tiempo se va, que aquí estoy". Otra de las personas que recordó la Pantoja durante su actuación es a su difunto esposo, Paquirri, dedicándole algunas de sus canciones y señalando al cielo mientras decía: "Pensando en ti". Tampoco se olvidó de Juan Gabriel, recordándolo con unas bellas palabras, como suele hacer en todos sus conciertos. Sin embargo, en esta ocasión, debido a algunos problemas con el sonido, se acercó al pianista para escuchar mejor la música. Con una sonrisa, le dijo: "Que me voy a ir al piano porque no escucho regula. Soy yo, maestro, porque lo tengo aquí. Y así te saco un poquito la tele". Isabel Pantoja cerró su emotivo concierto interpretando 'El Garlochí' sobre el escenario, un momento que destacó por la ausencia de su sobrina, Anabel Pantoja. Aunque la influencer se encontraba trabajando con ella en Castellón, no la acompañó en esta canción, lo que dejó a la tonadillera sola en el escenario para culminar su actuación con una sentida interpretación que resonó profundamente entre el público presente.

