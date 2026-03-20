Waller (Fed) confía en una bajada de los tipos antes de final de año tras cambiar su voto para mantenerlos

Al considerar los pronósticos recientes del empleo, que sugieren una creación casi nula de puestos de trabajo en Estados Unidos y una tasa de paro situada en el 4,4% tras la pérdida de 92.000 empleos durante febrero, Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), manifestó que estos factores influyen directamente en su visión sobre el rumbo de los tipos de interés. La decisión de mantener los tipos en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, adoptada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) este miércoles, se presentó como la primera resolución relevante del organismo desde que se intensificó el conflicto en Irán, generando presión e incertidumbre en los mercados energéticos. Según informó la cadena CNBC en una entrevista con Waller, la postura actual podría modificarse si el mercado laboral persiste en debilidad y los precios energéticos dejan de mostrar volatilidad.

De acuerdo con lo publicado por CNBC, Waller había votado previamente a favor de reducir los tipos de interés, pero en esta última reunión cambió su voto y respaldó la propuesta mayoritaria de mantenerlos. El motivo principal que llevó a este cambio radica en la volatilidad de los precios del petróleo y otros productos energéticos como consecuencia de los recientes acontecimientos en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Waller explicó que la persistencia del conflicto implica que los precios del petróleo probablemente se mantendrán elevados durante más tiempo. En palabras del propio gobernador, “Todo apunta a que el conflicto se prolongará mucho más y los precios del petróleo se mantendrán altos durante más tiempo. Eso me hizo pensar que la inflación era una preocupación mayor de la que yo creía”, expresó en la mencionada entrevista.

Tal como detalló CNBC, la elevada incertidumbre internacional y la necesidad de garantizar la estabilidad de precios llevaron a Waller a dar prioridad a este objetivo por encima del máximo empleo, ambos considerados mandatos principales de la Reserva Federal. No obstante, el gobernador indicó que la decisión no representa una postura definitiva. Sobre la evolución del empleo, señaló que “si las cosas van razonablemente bien y el mercado laboral sigue débil, volvería a abogar por una bajada de tipos”.

Según consignó el medio, el criterio de Waller responde también a la valoración interna de la Fed respecto a la generación de empleo, concluyendo que si la economía muestra una creación cercana a cero, “entonces no se necesita ningún aumento, cero es el punto de equilibrio para la creación neta de empleos”, afirmó el gobernador. La preocupación por la estabilidad del mercado laboral se suma al impacto que la persistente tensión geopolítica en Oriente Medio ejerce sobre el precio de la energía y la inflación.

La última reunión del FOMC marcó un viraje en la posición de Waller, quien, de acuerdo a lo reportado por CNBC, hasta ahora había sido uno de los principales defensores dentro del organismo de una reducción temprana de los tipos. La decisión de mantener sin cambios la tasa de interés deja a Stephen Miran, designado por el expresidente Donald Trump y único gobernador en desacuerdo con la medida, en una posición solitaria votando en favor de una reducción inmediata.

CNBC también puntualizó que Waller ha adoptado una actitud de vigilancia estrecha respecto al desarrollo de la crisis energética y su repercusión sobre las expectativas inflacionarias en los próximos meses. Aunque reconoce que existe presión por parte de la administración presidencial para considerar recortes en los tipos de interés como estímulo a la economía, subraya que “quizás la cautela está justificada” ante la persistencia de riesgos externos que comprometen la previsibilidad de los mercados.

La decisión adoptada por el FOMC mantiene los tipos de interés en los niveles más bajos desde finales de 2022. Este enfoque cauteloso refleja el impacto que las dinámicas internacionales pueden tener tanto en el mercado laboral doméstico como en el costo de vida de los estadounidenses. La combinación de tensiones geopolíticas, fluctuaciones en los precios del petróleo y la evolución incierta del empleo han configurado un escenario en el que la Reserva Federal opta por medidas prudentes y sujetas a revisión, como lo ha reiterado Waller en sus declaraciones recientes.