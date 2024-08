Javier Banderas explica el motivo del derribo de la casa de su hermano Antonio: "Llevaba un año pensándolo"

Javier Banderas ha dado una actualización sobre su hermano Antonio, quien recientemente se vio envuelto en la polémica del derribo de su casa en Marbella. Tal y como ha revelado, el actor se encuentra en excelentes condiciones y está manejando la situación de manera positiva: "Él está muy bien. Él lleva un año pensando en hacer una casa, hablando con un arquitecto, hacer la casa de sus sueños. Y una vez que ya se ha legalizado todo el tema de la parcela y de la vivienda, pues bueno, porque quería construirse la casa de sus sueños". A pesar del contratiempo, la actitud positiva de Antonio no se ha visto afectada. Javier destaca que su hermano está enfocado en el futuro y contento con el resultado que tendrá su futura casa tras mucho trabajo y esfuerzo. Además, Javier ha comentado que está participando en las regatas de Mallorca, donde compite contra el Rey Felipe. En este contexto, explica: "Yo soy una persona súper demócrata, soy muy monárquico y me representa un gran Rey, un gran deportista, me representa mucho, pero bueno, en el mar somos rivales". Con esta declaración, Javier Banderas no solo aclara la situación actual de su hermano, sino que también muestra el espíritu competitivo y el respeto por la monarquía y este deporte que tanto le gusta.

