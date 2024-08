El entrenador español Xabi Alonso, elegido mejor entrenador del año en Alemania

El entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha sido elegido este domingo 'Entrenador del Año' por la revista deportiva 'Kicker', mientras que el ex madridista Toni Kroos fue designado 'Futbolista del Año' en Alemania. Xabi Alonso, que consiguió la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Leverkusen, se impuso de manera casi unánime en la votación a mejor 'Entrenador del Año' en Alemania tras recibir 503 votos, 429 más que Sebastian Hoeness (74), del Stuttgart, que ocupó el segundo lugar. Por su parte, Frank Schmidt, del Heidenheim, fue tercero con 55 votos, por delante del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann (39). Alonso confesó sentirse "abrumado" por los premios como entrenador que está recibiendo. "Respeto mucho a los demás compañeros que llevan años haciendo su trabajo. Pero, por supuesto, no es solo mi trabajo el que me ha hecho merecedor de este título, sino también el rendimiento del equipo y de toda la plantilla", añadió. Por su parte, Toni Kroos, de 34 años, que disputó el último partido profesional de su exitosa carrera en los cuartos de final de la Eurocopa contra España, y que ganó la Liga y la Champions League con el Real Madrid, se impuso en la votación de 'Kicker' para elegir al mejor jugador alemán del curso.

Compartir nota: Guardar Nuevo